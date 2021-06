Joaquín Sorolla, el maestro español de la luz, aterriza en Florida

Emilio J. López

Miami, 25 jun (EFE).- Tres obras memorables del pintor Joaquín Sorolla (1863-1923), considerado el maestro español de la luz y el color del mar, se exhiben a partir de este viernes en el Norton Museum of Art, en West Palm Beach (sur de Florida), la primera muestra de la serie 'Invitados Especiales' (Special Guests).

Para esta exhibición, que estará abierta al público hasta junio de 2023, la Hispanic Society of America, con sede en Nueva York, ha prestado la que es sin duda una de las obras maestras del pintor valenciano, 'Bueyes sacando la barca' (1903).

Este óleo sobre lienzo de 298 x 440 centímetros que actualmente decora el museo de la Hispanic Society sintetiza la mezcla de belleza visual con la sensación física del mar (los remolinos de agua) y los cuerpos que se asocian siempre al nombre del pintor español.

La muestra en honor a Sorolla y su ambiente pictórico mediterráneo es la primera de una ambiciosa serie de exhibiciones que ha puesto en marcha el Norton Museum of Art, el museo de arte más grande de Florida.

'Personalmente, soy un entusiasta de las pinturas de Sorolla y estoy feliz de que Norton haya tenido la oportunidad de colaborar con el Museo y Biblioteca de la Hispanic Society' y poder compartir 'este importante trabajo con los visitantes' de nuestro museo, dijo hoy a Efe Ghislain d'Humières, director y gerente general de este museo.

D'Humières calificó de 'monumental' la pintura de 1903 'Beaching the Boat' (Afternoon Light), o 'Bueyes sacando la barca', cedida a su museo por la Hispanic Society of America durante dos años, una pintura que, añadió, 'se presenta ahora en diálogo' con dos obras de Sorolla pertenecientes a la colección Norton, 'Child on a Beach' ('Niño en una playa') y 'Portrait of Enrique Recio y Gil' ('Retrato de Enrique Recio y Gil').

SOROLLA COTIZA AL ALZA

El objetivo de este programa especial que se inaugura con Sorolla es 'atraer a nuestros visitantes con algo espectacular y poco visto, destacar obras importantes de colecciones públicas y privadas', apuntó a Efe, por su parte, Robert Evren, comisario consultor del Norton Museum of Art para el arte europeo.

Para Evren, la apreciación de una obra en la historia de la pintura es algo en constante cambio, ya que 'los ciclos del gusto elevan a ciertos artistas y degradan a otros'.

Y, en este caso, 'estamos viendo una reevaluación de la reputación de un artista como Sorolla'.

'Se podría decir que ha llegado el momento de recuperar su reputación internacional', sentenció Evren.

En ese contexto de revalorización internacional del pintor valenciano, el comisario del museo Norton aseguró que 'Beaching the Boat' es una de las 'composiciones más dinámicas, ambiciosas y grandiosas de una época en la que el realismo de Sorolla y su impresionismo parecen estar en perfecto equilibrio'.

La nota de la exposición añade que las pinturas de Sorolla 'están influenciadas por escenas de la vida cotidiana en la orilla del mar', como en 'Bueyes sacando la barca', una 'obra maestra' de asombroso efecto que evoca meticulosamente la realidad y captura los 'efectos fugaces de la luz, la sombra y el color'.

En los años que siguieron a la fundación de la Hispanic Society en 1904, Sorolla disfrutó de una relación muy especial con la institución, que auspició dos exposiciones en EE.UU. de sus obras, en 1909 y 1911.

Su fundador, Archer Huntington, adquirió multitud de obras del maestro valenciano que, hoy en día, constituyen una parte considerable de la colección de arte del siglo XX que posee el museo, la mayor de impronta hispana fuera de España.

La Hispanic Society posee actualmente la más amplia y prestigiosa colección de obras de Sorolla fuera de España (88 óleos sobre lienzo, 20 bocetos y 110 dibujos), por lo que es visita obligada para todos aquellos que admiren y deseen estudiar al «pintor de la luz».

La colección del Norton Museum of Art, fundado en 1941, incluye más de 7.000 obras, con especial presencia de arte europeo, americano y chino, así como de arte contemporáneo y fotografía. En 2003 superó al Museo de Arte John and Mable Ringling, en Sarasota (costa oeste de Florida), y se convirtió en el museo más grande del estado. EFE