Joe Harris: 'No soy prioridad para rivales, pero si eficaz con mi equipo'

Nueva York, 25 may (EFE).- El alero Joe Harris, que hizo historia al empatar marca de equipo de los Brooklyn Nets al anotar siete triples en el segundo partido de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este, que ganan por 2-0 a los Boston Celtics, tras vencer 130-108, admitió que sabe muy bien cual es el papel que debe jugar dentro del equipo.

'No tengo ningún problema en saber que los jugadores estelares dentro del equipo son los 'Big Three', y que por lo tanto no soy prioridad para los rivales, pero se tengo bien asumido mi papel dentro de la franquicia', destacó Harris después que fue la gran figura del partido al conseguir 25 puntis, incluidos siete triples.

Harris empató un récord de franquicia en los playoffs con siete triples, el alero Kevin Durant anotó 26 puntos como líder encestador del equipo, pero el líder de la liga en canastas desde fuera del perímetro hizo la gran diferencia.

El alero titular de los Nets, que en la temporada regular la acabó con un 48 por ciento de acierto, no defraudó a nadie y se ganó el reconocimiento de todos dentro del equipo.

Entre ellos estuvo el escolta James Harden, que aportó 20 puntos como tercer máximo encestador de los Nets, y otro de los especialistas en los tiros desde fuera del perímetro.

'Diferentes partidos, serán diferentes jugadores lo que surjan con el equipo', declaró Harden. 'Esta noche fue Joe (Harris), el próximo juego, el tercer partido, que disputaremos en Boston, podría ser otro. Así que estamos todos centrados, en la misma página y mentalizados de hacer lo que sea necesario para ganar'.

Algo que todavía no han podido hacer los Celtics, como reconoció el propio entrenador del equipo de Boston, Brad Stevens, quien aseguró que deberán mejorar en todas las facetas del juego.

'Tenemos que ser mucho mejores', subrayó Stevens, al enumerar una serie de problemas defensivos que los Celtics deben abordar. 'Nos dejaron en evidencia porque realmente son buenos, pero estuvimos muy lejos de jugar la defensa del primer partido y eso me decepcionó'.

Por su parte, el base titular Kemba Walker, de los Celtics, que aportó 17 puntos como segundo máximo encestador del equipo, dijo que tendrán que ver el vídeo del partido y encontrar la manera de aprovechar las oportunidades con las que contaron para haber anotado.

'Sé que me perdí muchos pases que podría haber hecho personalmente y en los que definitivamente me gustaría ser mejor', admitió Walker. 'Así que tenemos que ser mejores'.EFE