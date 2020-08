Johanna Konta, atendida por palpitaciones tras caer en Lexington

Redacción Deportes, 11 ago (EFE).- La británica Johanna Konta, número 15 del mundo, tuvo que ser atendida por unas palpitaciones después de su derrota el lunes en la primera ronda del torneo WTA de Lexington (EEUU), reveló la jugadora.

Johanna Konta, tercera cabeza de serie, sufrió palpitaciones en su partido de primera ronda contra Marie Bouzkova. Visiblemente incómoda en la primera manga, se le vio midiendo su pulso regularmente y tuvo que recibir tratamiento después de su derrota por 6-4 y 6-4.

'Mi ritmo cardíaco aumenta sin razón alguna... No habíamos jugado un punto largo en ese momento (4-3 en el primer set) y no me sentía cansada. Y aun así no me quedaban fuerzas. No sabemos por qué sucede esto, es en situaciones estresantes, en situaciones no estresantes... En esos momentos, no puedo funcionar durante los primeros segundos', explicó.

Konta se retiró del Abierto de Palermo la semana pasada y reanudó la competición en Lexington después de una interrupción de cinco meses debido a la pandemia de coronavirus. EFE