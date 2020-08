John Kerry: EEUU se merece un presidente que sea admirado, no del que se rían

Washington, 18 ago (EFE).- El ex secretario de Estado John Kerry (2013-2017) afirmó este martes en la Convención Nacional Demócrata, que transcurre de manera virtual, que 'Estados Unidos se merece un presidente que sea admirado, no del que se rían'.

'Cuando este presidente se va al extranjero, no es en una misión de buena voluntad, es una trampa. Rompe con nuestros aliados y escribe cartas de amor a dictadores. Estados Unidos se merece un presidente que sea admirado, no del que se rían', indicó en un video Kerry, en uno de los discursos más duros de la noche contra Trump.

El exsecretario de Estado agregó que el presidente 'finge' que Rusia no 'atacó' las pasadas elecciones: 'Y ahora no hace nada cuando Rusia pone un botín por nuestras tropas, con lo que él no defenderá a nuestro país, él no sabe cómo defender a nuestras tropas. La única persona en la que está interesada es en él mismo'.

Kerry se refería a las alegaciones de que Rusia ofreció dinero a milicias vinculadas a los talibanes a cambio de matar a fuerzas de la coalición internacional, liderada por EE.UU., en Afganistán.

'Esto es lo más bajo: Nuestros intereses, nuestros ideales, y nuestros hombre y mujeres uniformados no pueden permitirse otros cuatro años de Donald Trump', indicó.

'Nuestras tropas no pueden evadir el peligro escondiéndose en el búnker de la Casa Blanca. Necesitan a un presidente que los defienda, y el presidente Biden lo hará', indicó.

Kerry subrayó que antes de que Trump llegara a la Presidencia en 2017, se solía hablar del 'excepcionalismo estadounidense'. 'Lo único excepcional sobre la política internacional incoherente de Trump es que ha aislado a nuestra nación más que nunca antes', lamentó.

El exsecretario de Estado alabó la 'brújula moral' de Biden, que, en su opinión, 'siempre ha apuntado en la dirección correcta'.

'Desde la lucha por destruir el apartheid hasta la lucha por abrirle los ojos al mundo sobre el genocidio en los Balcanes. Joe entiende que ninguno de los problemas de este mundo, ni las armas nucleares, ni el desafío de reconstruir mejor después de la COVID, ni el terrorismo y ciertamente no la crisis climática, ninguno puede resolverse sin unir a las naciones', indicó. EFE