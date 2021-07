John Leguizamo quiere un 20 % de representación latina en los medios

Lorenzo Castro E.

Miami, 5 jul (EFE).- El actor y director John Leguizamo quiere una representación latina del 20 % delante y detrás de cámaras en los medios de comunicación y en la industria del entretenimiento, lo que, según dijo a Efe, se correspondería con la 'gran contribución' que hace esta comunidad en Estados Unidos.

'Quiero el 20 % de representación. Quiero el 20 % de ejecutivos, el 20 % de rostros y el 20 % historias, no el 1 % de historias', agregó Leguizamo, quien nació en Colombia en 1964, pero ha desarrollado toda su carrera en Estados Unidos.

En una entrevista con Efe, el también productor cinematográfico saludó el gran salto que en ese sentido se ha dado en los últimos años.

Ya se pueden ver a latinos en los consejos directivos de las principales empresas mediáticas, presidentes y directores generales, así como rostros hispanos delante de cámaras en cine y televisión.

Parte de ello es lo que abordará Hispanicize, el evento que se celebrará el próximo 15 de octubre en simultáneo en Miami y Los Ángeles, tanto de forma presencial como virtual, y que está organizado por NGL Collective, una compañía de publicidad y entretenimiento con foco en el mercado latino de la que Leguizamo es cofundador.

'Necesitamos celebrarnos a nosotros mismos como una comunidad 'latinx'. Nosotros, los latinos, tenemos súper poderes', recalcó el intérprete, con una extensa carrera en la gran pantalla a sus espaldas.

TUMBAR EL MITO DE LOS RECIÉN LLEGADOS

Considerado uno de los portavoces más visibles de la comunidad hispana en la industria del entretenimiento ('me toca, papi, porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie'), Leguizamo propone a los hispanos del país, y a los que no lo son, derribar 'el mito' de que los latinos son 'los recién llegados'.

'Es ridículo y necesitamos romper ese mito porque nosotros fundamos este país, hemos estado aquí por 500 años', aseveró, para luego resaltar las contribuciones sociales y económicas hechas por los hispanos en la construcción de Estados Unidos.

'Somos el único grupo étnico que ha estado en cada una de las guerras que Estados Unidos ha tenido', recalcó. Y luego puso de relieve el aspecto económico: 'Las mujeres latinas son número uno en creación de pequeñas empresas' en este país.

Una comunidad diversa, pero con más similitudes que diferencias, que no son pocas. Leguizamo alertó asimismo del peso que los hispanos tendrán en las elecciones presidenciales de 2024, ya que junto con los afroamericanos suman en conjunto más votos que los votantes blancos.

'Somos una potencia', manifestó.

EL 25 % DE BOLETOS, EL 1 % DE HISTORIAS

El ganador de un Emmy, que en la edición del año pasado planteó un boicot a estos premios por la falta de nominados latinos, cree que la industria audiovisual de EE.UU. todavía no está cambiando lo suficientemente rápido para lograr una representación diversa para incluir a los latinos.

Aludió a los estudios que reflejan que esta comunidad compra el 25 % de todas las entradas que se venden en los cines estadounidenses; no obstante, del total de historias que se proyectan, apenas el 1 % tiene temática latina.

Su debut como director fue con la película 'Critical Thinking', estrenada en 2020 y en la que, precisamente buscando llenar ese vacío, cuenta la historia de unos jóvenes latinos de un barrio muy humilde que encuentran en el ajedrez una salida a los peligros de la calle.

En cuanto a la representación latina delante de cámaras en cine y televisión, Leguizamo ve señales que le permiten abrigar la esperanza de que se pueda dar el salto en el futuro próximo del promedio actual del 4 % a un 10 %, 'que aún es insuficiente'.

Pero resalta que los estudios de Hollywood, las grandes cadenas de noticias y las plataformas de internet buscan en la actualidad 'talentos latinos', en lo que es un movimiento del que ha sido parte Hispanicize.

Este evento, que reúne a creadores latinos de contenido digital, así como a expertos en las áreas de marketing, entretenimiento, tecnología, periodismo y relaciones públicas, celebró su primera edición en 2010 y a partir de su décimo aniversario la organización corre a cargo de NGL Collective.

La edición de este año vuelve al formato presencial de forma parcial. La fecha central es el 15 de octubre, pero le antecederán tres jornadas de eventos y charlas virtuales que se desarrollarán los días 22 y 29 de septiembre y el 6 de octubre.

La jornada inaugural se realizará desde Los Ángeles, el 15 de septiembre, en coincidencia con el arranque en Estados Unidos del mes de la Herencia Hispana, y en ella se darán a conocer a los nominados a los premios Tecla que reconocen a los mejores 'influencers' latinos.

'Va a ser a ser un test sobre qué es lo que está haciendo la comunidad latina' en este campo, prometió Leguizamo. EFE