$!Johnson amplía la ventaja frente a los laboristas de cara a las elecciones

Los conservadores del primer ministro británico, Boris Johnson, han ampliado la ventaja frente a los laboristas, con una diferencia de 14 puntos, en una última encuesta sobre intención de voto de cara a los comicios del 12 de diciembre.

El sondeo, hecho por la firma YouGov para el diario 'The Times', señala que los 'tories' han conseguido un mayor apoyo después de que el Partido del Brexit de Nigel Farage anunciase el lunes que la formación no presentará candidatos en las circunscripciones correspondientes a los 317 escaños ganados por los conservadores en 2017, a fin de no dividir el voto.