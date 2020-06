Johnson califica de injusticia la muerte de Floyd

Nueva York (EE.UU.), 6 jun (EFE).- Uno de los pilotos estelares de la serie NASCAR, Jimmie Johnson, también se manifestó este sábado en contra de lo que calificó de injusticia, luego de la muerte del afroamericano George Floyd.

'Quiero tener una voz, y quiero defender la justicia. Por eso, he estado tratando de encontrar mi voz, y creo que parte de ese viaje es educarme', dijo el piloto en una conferencia de prensa telefónica.

Floyd, un hombre afroamericano, murió el 25 de mayo en Minneapolis después de que Derek Chauvin, un oficial de policía blanco, se arrodilló en su cuello durante más de ocho minutos.

Johnson, siete veces campeón de la Serie de la Copa dijo que tal vez no haya sido lo suficientemente vocal hasta ahora, pero que está trabajando para cambiar eso.

'He estado hablando por teléfono con amigos míos como (el piloto de NASCAR) Bubba Wallace, otros amigos de color y de diferente raza que he conocido a lo largo de los años, he intentando entender y hacerles preguntas más profundas que hasta ahora no han surgido en nuestra relación', agregó.

El piloto dijo que de esa manera 'aprendo y comprendo cuán lejos y con qué frecuencia mis amigos han lidiado con esos problemas, eso me está ayudando a encontrar mi voz y tener claridad en esta situación'.

'Obviamente es un tema que puede crear mucha división, y sé que están sucediendo muchas cosas en los medios. Por lo tanto, he encontrado, en mi opinión, la mejor ruta es hablar con mis amigos de color y comprender su perspectiva, para ayudarme entender mi perspectiva y encontrar mi voz'.

Wallace, el único piloto afroamericano de tiempo completo en las tres series nacionales de NASCAR, llamó a sus compañeros competidores a principios de esta semana y dijo en el podcast llamado 'Dale Jr Download', de Dale Earnhardt Jr., que 'Dije: algunos pilotos, muy pocos, han dado su opinión sobre el asunto del día'.

Indicó que 'el silencio de los mejores pilotos en nuestro deporte es más que frustrante. Todos nuestros pilotos, nuestro deporte, siempre ha tenido una etiqueta racista'.

Dijo que cuando se habla de la serie NASCAR 'todos piensan en el campesino sureño, la bandera confederada, los racistas. Y yo odio eso'.

'Odio eso porque sé que NASCAR es mucho más. Les dije: ¿No les importa lo que está sucediendo en el mundo? Esa no es la manera correcta de hacer algo al respecto. Nuestras voces tienen mucho peso. Dije que tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que dar un paso adelante para que todos digan lo que sienten'.

Johnson habló por primera vez sobre las protestas por la muerte de Floyd después de su tercer lugar en el Bristol Motor Speedway el domingo.

'Lo he visto todo. Las circunstancias son inaceptables', dijo Johnson y agregó que 'Estoy a favor de protestar pacíficamente. Espero que haya más de eso esta noche. Sé que hay preocupaciones, especialmente en el área de Charlotte, cerca de mi casa, de que van a protestar esta noche'.

'El mensaje debe ser claro, pero creo que ser pacífico es realmente la forma correcta de enviar el mensaje. Espero que todos se mantengan a salvo'.

A la mañana siguiente, tuiteó: 'Me duele ver a nuestro país desgarrado por el racismo y el odio. No puedo pretender entender lo que han experimentado los hombres y las mujeres afroamericanas, pero puedo hablar y condenar la desigualdad racial'.

También abordó las críticas más amplias a los atletas profesionales, pero particularmente a los pilotos por no hablar tanto como deberían por temor a molestar a los patrocinadores corporativos, aficionados o seguidores de las redes sociales.

'Es un tema delicado, pero creo que debes seguir a tu corazón y publicar lo que crees'. EFE