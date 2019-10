Jon Rahm firma un 63 (-8) y llega líder destacado al último día

Madrid, 5 oct (EFE).- El español Jon Rahm dio este sábado un paso de gigante en su pugna por defender el título al completar la tercera ronda del Mutuactivos Open de España de golf, en el Club de Campo Villa de Madrid, con 63 golpes (8 bajo par), lo que le da una ventaja de cinco impactos sobre sus compatriotas Rafa Cabrera Bello y Samuel del Val.

El jugador de Barrika, de 24 años, redondeó con un eagle en el hoyo 16 una tercera ronda casi perfecta. Con los bogeys en los hoyos 8 y 9 como únicos lunares, Rahm sumó a su tarjeta ocho birdies para firmar una aplaudida remontada desde la cuarta hasta la primera plaza.

Desde ahí el número 5 del mundo afrontará la jornada del domingo, en la que espera revalidar el título de campeón del Open de España que logró en 2018 en el madrileño Centro Nacional de la Real Federación Española de golf.

Aventaja en cinco golpes a Del Val y Rafa Cabrera Bello. A seis está el sueco Jens Dantorp, que este sábado firmó una vuelta de 65 (-6). Otro español, Adri Arnaus, que empezó el día igualado en cabeza con Cabrera Bello, bajó a la quinta plaza por culpa de una vuelta de 72 (+1) este sábado.

Ganador de ocho títulos como profesional, cuatro de ellos en el circuito europeo, al que pertenece el Mutuactivos Open de España, Jon Rahm no ha conseguido hasta la fecha ganar un torneo en dos ediciones consecutivas. Este domingo quiere cambiar su suerte.

'Sería un honor y un orgullo, como español, ser campeón de España múltiples veces. Defender mi primer torneo aquí sería especial. Sé que el primer título es diferente, por ser el primero, pero si este domingo gano será casi igual de especial que en 2018', dijo Jon Rahm en rueda de prensa.

Gracias a su vuelta de 63 golpes, con la que igualó el récord de campo de su ídolo Seve Ballesteros, Jon Rahm parte con una gran ventaja, pero no quiere pensar en su renta.

'En todos los torneos que he ganado, he salido empatado o con uno de ventaja. Sí he vivido situaciones similares como 'amateur' y, como entonces hacía, intentaré jugar los mejores 18 hoyos que pueda jugar. Intentaré ganar con la máxima ventaja posible y para ello necesito mantener esta agresividad y esta confianza. Si tengo esos 5 golpes de ventaja es por algo', abundó. EFE