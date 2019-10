Jon Rahm: 'Sería un orgullo y un honor ser campeón en España múltiples veces'

Madrid, 5 oct (EFE).- El español Jon Rahm, que este domingo tratará de aprovechar sus cinco golpes de ventaja en la última jornada del Mutuactivos Open de España, aseguró que defender con éxito un torneo por primera vez como profesional 'sería especial'.

'No he conseguido defender un título y esperemos que este sea el primer torneo en que pueda defenderlo. Sería un honor y un orgullo, por ser español, ser campeón en España múltiples veces', dijo en una rueda de prensa celebrada este sábado al término de su tercera vuelta al Club de Campo Villa de Madrid.

En una provechosa jornada en la que igualó el récord de campo (63 golpes), que ahora comparte con Seve Ballesteros, Eduardo Romero y el noruego Kristian Krogh Johanessen, Jon Rahm construyó una jugosa ventaja de cinco golpes. Descartó, sin embargo, ser reservón y anunció que jugará con 'agresividad y confianza' porque eso fue lo que le permitió ascender al primer puesto de la clasificación.

'Al principio del día estaba un poco dubitativo, pero en los segundos nueve hoyos me he puesto más agresivo, me he comprometido y se ha notado', expuso ante los medios.

La tarjeta que presentó es concluyente: tres birdies y dos bogeys en la primera parte del recorrido; cinco birdies y un eagle entre los hoyos 10 y 18.

'A partir del tee del 10 he ido a por todas las banderas que veía. Me faltaba esa agresividad', comentó.

Entre los hoyos 12 y 15 enlazó cuatro birdies y remató la buena racha con un eagle en el 16. 'Supuso un extra y una euforia de la que es difícil bajar', indicó.

A la última jornada llega con cinco golpes de ventaja, pero prefirió no pensar en ello.

'En todos los torneos que he ganado, he salido empatado o con uno de ventaja. Sí he vivido situaciones similares como 'amateur' y, como entonces hacía, intentaré jugar los mejores 18 hoyos que pueda jugar. Intentaré ganar con la máxima ventaja posible y para ello necesito mantener esta agresividad y esta confianza. Si tengo esos 5 golpes de ventaja es por algo', sentenció Rahm. EFE