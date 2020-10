Jonathan Anderson (Loewe): 'Es un gran momento para mostrar nuevas ideas'

María D. Valderrama

París, 2 oct (EFE).- Jonathan Anderson ha vuelto a amar la moda este 2020. Entusiasta y sin pelos en la lengua, el diseñador de la firma española Loewe se mostró este viernes optimista con el futuro de una moda capaz de hacer soñar, y aseguró que es un gran momento para innovar.

'Es un gran momento para mostrar nuevas ideas, para salirse de la fórmula. Necesitamos la fantasía de la moda para no sentir que vamos a volvernos locos', dijo el creador británico en una entrevista virtual con un grupo de periodistas tras la presentación de su nueva colección en París.

Anderson, de 36 años y al frente de la marca del grupo LVMH desde 2013, ha conseguido llevar la firma al podio de la moda global y se ha convertido en la última década en uno de los rostros más influyentes del sector.

Horas después de mostrar en París su apuesta para la primavera-verano 2021, justificó a los medios el haber optado por una presentación a puerta cerrada e intimista en lugar de los desfiles presenciales de otras grandes firmas de la semana de la moda.

'Estamos en un momento clave a nivel internacional tratando de evitar un resurgimiento de la pandemia. ¿Cómo pensar que los restaurantes no van a poder abrir y que mientras tanto los desfiles siguen adelante?', cuestionó Anderson.

Insistió en que, al trabajar con tres ciudades, Madrid, París y Londres, donde la situación sanitaria se ha degradado en las últimas semanas, había que evitar 'ambigüedades'.

'La moda tiene que empezar a tener en cuenta la moralidad. No podemos dar dinero a los servicios sanitarios para tratar de ayudar y después ser parte del problema' organizando un desfile con personas procedentes de todo el mundo, dijo.

EL PODER DE LOS VOLÚMENES

El diseñador se mostró muy satisfecho con su trabajo esta temporada en la histórica firma madrileña, conocida por sus accesorios y marroquinería, pero que junto a él y su ambición de poner en valor la artesanía española ha alcanzado un nuevo reconocimiento por la originalidad y calidad de las prendas.

En esta colección exploró las siluetas, consiguiendo dramáticos volúmenes en tejidos ligeros, recuperando las formas de las 'meninas' con mangas y faldas de globo y miriñaques. Con su propuesta, trató de convertir la moda en escape de la realidad.

'Quería seguir explorando lo volúmenes. No es un momento en el que me preocupe por lo comercial, sino en poder trabajar en lo que siempre he querido hacer. Vivimos en un momento extremo: ¿nos vestimos para quedarnos en casa o para soñar? Para mí es la utopía de hacer moda ahora sin pensar en el futuro', explicó.

Anderson cree que Loewe está logrando poner en valor un regreso a la artesanía y lo que España es capaz de hacer, y puso de ejemplo las capas y fajas de cuero trenzado fabricadas por la gallega Idoia Cuesta, con quien colaboran a menudo.

El diseñador, que asegura que este período le ha ayudado a 'amar la moda de nuevo', confía en que la industria pueda sacar algo bueno de esta crisis. 'Si esto nos sirve para darnos cuenta de por qué trabajamos en moda y aprendemos algo de todo esto, saldrán cosas buenas de un momento malo', dijo.

'A veces me decía: ¿Qué estamos haciendo? Ahora me siento mucho más libre. Es el momento de que la gente diga lo que piensa. Solo creando un diálogo la moda será capaz de no caer en la irrelevancia. Lo último que quiere la gente ahora es ver a una parte del arte decir: 'Vamos a volver a la normalidad aunque vosotros no podáis'', dijo.

Convencido de que la industria de la moda no frenará el ritmo en los próximos años, algo 'utópico', opinó que tras este período las marcas que apuesten por la transparencia y autenticidad reclamada por los nuevos consumidores prevalecerán y las que se queden con actitudes e ideas viejas se extinguirán. EFE