Jones es bipolar, pero no quiso tratarse mientras jugaba en la NFL

Nueva York (EE.UU.), 12 abr (EFE).- El exjugador estelar de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), el esquinero Pacman Jones, habló sobre su estado de salud mental y reconoció que padece de bipolaridad.

El jugador, de 36 años, hizo las declaraciones sobre su condición médica durante el episodio más reciente de 'All the Smoke'.

Jones, quien se retiró de la NFL al concluir la temporada 2018, participó en el programa a través de una vídeo conferencia.

Durante la entrevista dijo que es bipolar, pero que no quería compartirlo anteriormente para que no interfiriera ni con su profesión, ni con ninguna otra cosa.

Agregó que se negó a tomar medicamentos para sus problemas mientras jugaba porque no quería que afectara su juego.

'Soy bipolar, pero nunca le he dicho a nadie nada sobre mi condición porque no quería que interfiriera con nada más', comentó. 'Cuando jugaba al fútbol no quería tomar ningún medicamento porque no quería que me quitara la pasión por lo que estaba haciendo'.

Jones agregó que era como 'maldita sea, bueno, no podemos ayudarte. No quieres tomar medicamento'.

'Pero yo no quería tomar nada mientras estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera. ¿Cómo me van a decir que tome algo cuando estoy jugando en el nivel más alto en el que he jugado?', preguntó Jones.

En otro segmento de la entrevista también afirmó que su padre fue asesinado a tiros frente a él y dijo que varios miembros de la familia fueron asesinados antes de los 25 años.

Jones fue dos veces Pro Bowl, pero tuvo varios problemas legales durante su carrera.

Fue suspendido toda la temporada 2007 y formó parte del tiroteo en un club de striptease en 2008. También fue arrestado en un casino en el 2019.

Jones comenzó su carrera profesional con los Titans de Tennessee, y también jugó con los Cowboys de Dallas, los Bengals de Cincinnati y con los Broncos de Denver. EFE