Joni Mitchell reeditará sus primeros discos por el 50 aniversario de 'Blue'

Los Ángeles (EE.UU.), 8 abr (EFE).- La cantautora Joni Mitchell editará una versión remasterizada de sus cuatro primeros discos por el 50 aniversario de la publicación de 'Blue', su cuarto trabajo y considerado uno de los mejores álbumes de la historia.

De esta manera, 'Song to a Seagull' (1968), 'Clouds' (1969), 'Ladies of the Canyon' (1970) y 'Blue' (1971) contarán con una calidad de sonido mejorada, una preocupación que la artista canadiense ya expresó cuando remasterizó al completo su disco debut, producido por David Crosby.

'La mezcla original era atroz. Sonaba como si estuviera grabada debajo de un cuenco de gelatina, ¡así que la arreglé!', explicó Mitchell.

El anuncio ha estado acompañado del lanzamiento de una nueva versión del sencillo 'A Case Of You'.

La colección completa se comercializará en junio con el título 'The Reprise Albums (1968-1971)' y llevará como portada un autorretrato inédito que Mitchell pintó en esas fechas.

Publicado en 1971, 'Blue' es citado a menudo como uno de los mejores discos de la historia. La revista Rolling Stone lo ubicó en la tercera posición de su último listado, mientras que la radio pública estadounidense (NPR) lo calificó como el mejor álbum jamás grabado por una mujer.

También The New York Times consideró que el disco es uno de 'los puntos de inflexión en la música popular del siglo XX'.

Mitchell, de 77 años, reside actualmente en Los Ángeles (EE.UU.), donde permanece alejada de la vida pública y de la industria musical tras sufrir en 2015 una hemorragia cerebral por la que tuvo que volver a aprender a caminar.

Desde entonces ha rescatado material inédito para dos volúmenes, el primero editado el año pasado y el segundo que verá la luz a finales de este. EFE