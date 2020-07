Joop Zoetemelk ganó el Tour hace 40 años después de 10 intentos

Redacción deportes, 20 jul (EFE).- Gerardus Joseph 'Joop' Zoetemelk (Rijpwetering, Países Bajos, 73 años) ganó el Tour de Francia hace 40 años, un 20 de julio, al décimo intento, y una temporada después de triunfar en la Vuelta a España. La llegada de un tal Bernard Hinault le privó de más cuota de gloria. Se le reconoce como el mejor ciclista holandés de la historia.

Zoetemelk es conocido como 'el holandés del Tour de Francia'. No en vano participó 16 veces en la 'grande boucle' y, antes de entrar victorioso en París, ya había sido 5 veces segundo.

En aquel Tour del 80 que empezó en Francfort llevó por fin el premio merecido, aunque no en el momento más esperado, pues 'Joop', con 33 años, no estaba en plena forma. No participó en el campeonato holandés el fin de semana anterior y, sobre todo, Hinault le tenía comida la moral con triunfos en los dos años anteriores.

Pero el 'tejón' también era mortal. 'Sentí que Bernard tenía un problema ...' Había perdido tiempo con el francés en el prólogo y en la crono de Spa-Francorchamps, y después 2 minutos en los adoquines. En las dos cronometradas por equipos el TI-Raleigh de Zoetemelk suavizó la catástrofe.

Hinault se retiró siendo líder en la decimotercera etapa. Camino expedito hasta París. Zoetemelk, ganador de la Vuelta 79, no se quiso poner en aquella etapa el maillot amarillo, lo mismo que hizo Eddy Merckx después de la caída de Luis Ocaña en el Tour de 1971 cuando el conquense era el patrón de la carrera.

SI GANAS EL TOUR YA NUNCA TE OLVIDAN

'Una vez que ganas el Tour, nadie te olvida'. No le falta razón a la leyenda holandesa, quien aún recuerda el clamor de los seguidores holandeses en los Campos Elíseos de París aquel 20 de julio de 1980. 'Joopie, Joopie', un grito que aún emociona al mito 4 décadas después.

No acabaron en la capital francesa los éxitos de Zoetemelk. Volvió al podio como segundo en 1982, fue campeón mundial en 1985 a los 38 años y 9 meses, todo un récord, y se llevó la Amstel Gold Race en 1987. Todo esto y más en una trayectoria de 18 temporadas de profesional.

Joop Zoetemelk, a sus 73 años, aún luce tipo ciclista y se emociona con los recuerdos. Tenía mucho ilusión por que la Vuelta diera el pistoletazo de salida a la edición de 2020, pero la pandemia del coronavirus se la llevó por delante.

El campeón olímpico en 1968, ganador de la Vuelta 79, del Tour 80 y del Mundial 85, es junto a Jan Janssen el único holandés que ha puesto su nombre en el palmarés de la ronda española.

GRANDES RECUERDOS DE LA VUELTA 1979

'Me parece fantástico que la Vuelta salga de Utrecht', dijo Zoetemelk a EFE cuando la ronda española se presentó en Breda, 'para mi la Vuelta siempre será especial, pues debuté en 1979 con la idea de ganar una etapa, vencí en el prólogo contrarreloj de Jerez y excepto una semana conservé el maillot amarillo hasta Madrid'.

La entrada en la capital, señaló, fue 'sin duda el mejor recuerdo' para la leyenda holandesa.

Entonces preguntado sobre las posibilidades de su compatriota Tom Dumoulin, ganador del Giro 2017, Zoetemelk alegró la mirada y se mostró optimista.

'Dumoulin puede ganar la Vuelta y cualquier carrera que se proponga, tiene nivel para ello y contrarreloj es muy bueno. Hay grandes rivales, pero podemos esperar grandes cosas de él'. EFE