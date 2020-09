Jordania niega que empresa sancionada por la UE exista u opere en el reino

Amán, 22 sep (EFE).- El Gobierno jordano negó este martes que la empresa sancionada ayer por los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) por romper el embargo de armas impuesto por la ONU a Libia sea jordana, y aseguró que no está registrada en el reino hachemita, ni opera desde este país árabe.

En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Daifallh al Fayez, afirmó que 'la compañía Med Wave Shipping no es jordana, no está registrada en Jordania y no está operando desde territorio jordano'.

Es más, Al Fayez aseguró que 'dicha compañía no existe', después de que las autoridades jordanas realizaran una investigación e inspeccionaran el lugar donde supuestamente tenía su sede, según documentos de la ONU.

Durante esa investigación, también averiguaron que otra empresa registrada por el Ministerio de Comercio e Industria tuvo su sede en esa dirección antes de 2013, año en el que fue cerrada por la Fiscalía General de Amán por no pagar impuestos, según detalló el comunicado.

El Ministerio aseguró que enviará toda la información recabada a las autoridades competentes y que 'Jordania está comprometida con las resoluciones que prohíben la exportación de armas a Libia'.

La UE decidió este lunes sancionar a tres entidades: dos compañías que operan barcos vinculados con el traslado de material militar a Libia en enero, mayo y junio de este año, supuestamente una jordana y una turca.

La tercera es la aerolínea con sede en Kazajistán Sigma Airlines, identificada por Naciones Unidas como una de las que opera 'sin cumplir' con el embargo.

Las sanciones suponen la congelación de activos para las tres entidades.

'La UE impone medidas restrictivas a personas y entidades cuyas acciones amenazan la paz y la seguridad en Libia u obstruyen la finalización exitosa de su transición política', señaló el Consejo en un comunicado, que también afirma que la UE 'quiere ver que el embargo de armas se respeta por completo'.

La ONU ha acusado a todos los bandos y países que participan en el conflicto de violar el embargo impuesto desde hace años sobre Libia.

Jordania está alineada con el mariscal Jalifa Hafter, hombre fuerte del este de Libia que le disputa el poder al Gobierno apoyado por Naciones Unidas en Trípoli. EFE