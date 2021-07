Jordi Alba, 'orgulloso' de la actuación de España

Redacción deportes, 6 jul (EFE).- Jordi Alba, lateral izquierdo del Barcelona y segundo capitán de España en la Eurocopa 2020, reconoció que la eliminación en semifinales ante Italia es 'un golpe duro' y aseguró que merecían pasar y que estaba 'orgulloso' de la actuación de la selección.

'Merecíamos un poco más, el otro día ganamos (a Suiza en los penaltis) y esta vez no ha habido esa fortuna, estoy orgulloso de los compañeros, del staff, del seleccionador. hemos formado un grupo muy humano. Estamos jodidos', dijo el azulgrana, que agradeció el apoyo de todos los aficionados en todos los partidos.

'Hemos jugado de tú a tú contra una de las mejores selecciones que recuerdo de Italia y ahora mismo de Europa. Hemos merecido algún gol más. Ha sido un partido muy igualado entre dos selecciones que han jugado de tú a tú y es para estar orgulloso del equipo', insistió.

Alba explicó que lleva 'nueve o diez años en la selección y hacía tiempo que no veía un grupo así'. 'Te jode perder, pero más jode por la ilusión que veía a toda la expedición, a los jugadores, al grupo que hemos formado, que a lo mejor no se ve desde fuera. He estado en vestuarios magníficos y lo que se respira aquí es difícil de igualar', apuntó.

El barcelonista consideró que España, con vistas al Mundial de Catar 2022, ha demostrado que con la gente joven que ha tenido tan buen rendimiento, hay buenas perspectivas, aunque ya 'se verá, porque seguro que también estarán selecciones importantes como Argentina, Brasil y otros, pero habrá que intentar estar ahí y hacer un buen papel'.

'Nos han tenido que echar en los penaltis. La gente tiene que estar orgullosa de esta España. Nos hemos dejado todo, hemos trabajado muchísimo, hemos pasado por muchísimas difícultades y ahí hemos estado. El equipo ha hecho una grandísima Eurocopa', añadió Alba, que se ve con 'gasolina' para seguir en la selección y estar en el Mundial.

'Ojalá pueda llegar. Me veo bien. Físicamente me veo mucho mejor que otros años. El míster ya me conoce, se lo que quiere en cada momento. Cuando no de el nivel o el míster decida que no doy el nivel no vendré más, pero creo que puedo dar mucho más a la selección y a mi club', agregó. EFE

jap/jl