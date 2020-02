Jorge Jesús admite que Independiente puso en dificultades al Flamengo

Río de Janeiro, 26 feb (EFE).- El técnico del Flamengo, el portugués Jorge Jesús, admitió este miércoles que, pese a que el campeón de la Libertadores terminó imponiéndose al Independiente del Valle en la disputa por el título de la Recopa Sudamericana, el conjunto ecuatoriano llegó a poner en dificultades al brasileño.

Jorge Jesús dijo en rueda de prensa que, pese a la victoria por 3-0 en el partido disputado en el Maracaná de Río de Janeiro, el amplio dominio del Independiente lo obligó a replantear el partido.

'El partido no estaba fácil y casi que desde el comienzo tuvimos que replantearlo todo porque no podíamos seguir dándole espacio al Independiente. No estábamos consiguiendo parar la salida de juego del Independiente', afirmó el entrenador portugués.

'Y con la expulsión de William Arao (en el minuto 23 del primer tiempo) las cosas empeoraron pese a que en ese momento ya íbamos ganando por 1-0. No éramos capaces de salir, el equipo estaba nervioso y sin calidad ni talento', agregó.

Con su victoria por 3-0 este miércoles en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, con dos goles de Gerson y uno del goleador Gabigol, el campeón brasileño y de la Libertadores, que ya había empatado a 2-2 en el partido de ida en Quito con el campeón de la Sudamericana, conquistó la Recopa Sudamericana, su tercer título en los últimos diez días.

Pese a la abultada ventaja, el Flamengo, que jugó con diez jugadores la mayor parte del tiempo por la expulsión de William Arao, optó por defenderse, se replegó en su área y tan sólo salió en contragolpes, por lo que abrió un enorme espacio para que el Independiente jugase en el Maracaná y mantuviese el dominio.

Jorge Jesús dijo que en el intervalo tuvo que conversar con sus jugadores para tranquilizarlos y mostrarles que la victoria era posible pese al dominio del Independiente y a que jugaban con uno a menos.

'Les mostré que si nos posicionábamos bien no se notaría la falta de un jugador y, pese a que volvimos al partido con diez, conseguimos mejorar y hacer otros dos goles', afirmó.

'El segundo gol nos dio más confianza y, cuando ya estábamos diez contra diez, fue más fácil y conseguimos anotar el tercero', agregó.

El técnico luso dijo que la nueva estrategia permitió que el Flamengo fuera más ofensivo, incluso sin un jugador, ya que los jugadores de defensa pasaron a apoyar el ataque, por lo que los dos goles del segundo tiempo fueron de un volante como Gerson que llegó desde atrás a apoyar a los delanteros.

'Flamengo consiguió ser un equipo más parecido al que juega con once', dijo.

Jorge Jesús admitió que nunca estuvo frente a un equipo con tantos títulos en tan poco tiempo, ya que sumó cinco en cuatro meses (Liga de Brasil, Copa Libertadores, Supercopa de Brasil, Copa Guanabara y Recopa Sudamericana) pero que el hecho de estar en tantas decisiones permite que los jugadores estén más habituados a la presión.

Agregó que Flamengo era uno de los mayores clubes del mundo por tener la considerada mayor hinchada del mundo pero que ahora, con títulos, también puede considerársele uno de los mejores del mundo.

'Pero tenemos que mantener ese padrón y seguir conquistando más Libertadores, más Ligas, más Supercopas, para poder decir que somos los mayores del mundo', afirmó. EFE