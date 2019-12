Jorge Jesus: 'No me interesa hablar de Liverpool, vamos a jugar con Al Hilal'

Redacción Deportes, 16 dic (EFE).- El técnico del Flamengo, el portugués Jorge Jesus, pidió este lunes concentrarse únicamente en la semifinal contra el Al Hilal saudí y dejar de hablar de una hipotética final del Mundial de Clubes contra el Liverpool inglés.

'No me interesa hablar del Liverpool, vamos a jugar con el Al Hilal, no con el Liverpool', sentenció el entrenador en la rueda de prensa previa al partido de semifinales contra el campeón asiático, que se disputará en Doha, capital de Catar.

Advirtió que en Brasil 'se está hablando mucho' del equipo inglés y que los aficionados y los medios de comunicación 'olvidan' que hay un duelo antes.

'Lo olvidan porque es un equipo saudí, no es de Europa y no es valorado', apuntó.

Flamengo, campeón de Liga y Copa Libertadores, se jugará el pase a la final del Mundial de Clubes este martes ante Al Hilal, el equipo más laureado de Arabia Saudí y en cuyas filas figuran jugadores importantes como el francés Bafetimbi Gomis, el italiano Sebastian Giovinco o el peruano André Carrillo.

El vencedor se enfrentará al ganador de la otra semifinal, que disputarán el Liverpool inglés y el Monterrey mexicano.

Jorge Jesus, que dirigió al Al Hilal entre mediados de 2018 y enero de este año, destacó de su exequipo que 'es el mayor club árabe' y que todos los jugadores saudíes de la plantilla juegan en la selección nacional.

'Lo conozco bien. Respetamos mucho al Al Hilal, después pensaremos en el Liverpool', insistió.

También dijo que de cara a ese encuentro no cambiarán la forma de jugar porque 'sería dar un paso atrás'.

'La forma de atacar y defender será igual. Es fundamental saber correr dentro del campo. Es una de las cosas que buscamos en nuestro equipo', expresó.

'Queremos valorar nuestro juego cada vez más y esperamos poder aplicarlo. A veces no es posible por mérito defensivo del adversario. El juego es estrategia', completó.

Asimismo, dijo no sentir vértigo por ganar un título más para el Flamengo porque, a su juicio, 'la presión es sinónimo de éxito'.

'¿Quién no la quiere? Quiero vivir toda mi vida con esa presión', garantizó.

Sobre su reencuentro con el Al Hilal, afirmó que guarda 'cariño' de todos los jugadores que estuvieron con él entonces, que son la mayoría del elenco, y aseguró que él ayudó a formar el once actual del equipo.

'Los cuatro atacantes llegaron cuando yo llegué', puntualizó.

No obstante, alabó el 'buen trabajo' de su actual técnico, el rumano Razvan Lucescu, quien triunfó en Grecia y tuvo, recordó Jorge Jesus, a 'un gran profesor como su padre', Mircea Lucescu, que 'es uno de los grandes entrenadores del mundo'. EFE