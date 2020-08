Jorge Martín afirma que se puede pensar en el título pero todavía no

Madrid, 18 ago (EFE).- El español Jorge Martín (Kalex), es tercero en la clasificación provisional del mundial de Moto2 y por ello reconoce que 'obviamente hay una posibilidad', pero que, 'por el momento', no está pensando en ello.

'Tenemos que tomar las cosas carrera por carrera', asegura. 'Más adelante, cuando queden menos competiciones antes del final de la temporada, pensaremos en dónde estamos en la clasificación', afirma Jorge Martín, vencedor del Gran Premio de Austria el pasado fin de semana, en una entrevista de su equipo.

'Ganar mi primera carrera de Moto2 es, sin duda, algo muy importante para mí y más aún si lo hago en un circuito especial para el equipo como es el Red Bull Ring y el domingo me quité mucha presión de encima, ya que abrir tu cuenta de victorias es algo que te pesa mucho cuando pasas a una nueva categoría', reconoce el campeón del mundo de Moto3 en 2018.

'Estoy seguro de que, a partir de ahora, sin esa presión extra, nuestras actuaciones serán aún mejores', recalcó Martín.

'La temporada 2019 fue un poco dura, pero eso siempre te hace más fuerte y ahora soy mejor en la frenada y en aceleración; el equipo ha hecho un gran trabajo y me ha ayudado a crecer y a progresar como piloto', explica Jorge Martín.

'Aki (Ajo) ha sido muy importante, porque me dio la oportunidad de subir a Moto2 con su equipo y sus consejos me han ayudado mucho, su experiencia me ha enseñado a mantener la calma, a pensar mejor y no enfadarme cuando algo no va bien y he sido capaz de adaptarme a todas estas situaciones con su ayuda', reconoce.

'Conseguir mi primera victoria en Moto2 en Austria, en casa del equipo, es algo aún más especial y el Red Bull Ring es una pista en la que siempre he sido competitivo, el lugar donde tengo más podios del Campeonato del Mundo y que se adapta muy bien a mi estilo de conducción', comenta Martín.

Y ya al referirse a la carrera de este fin de semana, el Gran Premio de Estiria, Jorge Martín destacó que este segundo gran premio será 'más duro porque todos nuestros rivales serán aún más fuertes, ya que tienen todos los datos del pasado domingo, pero creo que podemos seguir trabajando, estoy en forma y preparado para la próxima ronda'. EFE