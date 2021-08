Jorge Martín confirma que, para él 'ha sido un gran fin de semana'

Spielberg (Austria), 8 ago (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), que consiguió su primera victoria de MotoGP en el Gran Premio de Estiria, ha confirmado que para él 'ha sido un gran fin de semana ya que el viernes me sentía confiado y el sábado fui muy competitivo y me sentía confiado'.

'No tenía el ritmo de Fabio o Pecco pero estaba cerca, por eso conseguir la 'pole' fue increíble; hoy en la primera salida me sentía bien, pero tuve muchos sustos en el tren delantero y por suerte se paró la carrera y pude cambiar los neumáticos', reconoció el vencedor en Estiria.

'Me sentí mejor en la segunda salida y quería ponerme delante enseguida y pude mantener un ritmo muy fuerte toda la carrera aunque Joan -Mir- estaba muy cerca, pero al final, eché el resto para crear un colchón de dos segundos que me permitió acabar la carrera con tranquilidad, aunque ya me pesaba el físico', afirmó Martín.

'A quince vueltas del final me sentí mal físicamente, escuchaba el motor de Mir a dos décimas y fue el peor momento de la carrera, pero cuando abrí hueco me relajé, no estaba empujando tan fuerte y pude ir más fino y pude mantener el ritmo en las vueltas más críticas, que fueron las tres últimas, pero tenía un margen grande con Mir', explicó Martín tras su triunfo.

'Es imposible devolver a mis padres todo lo que me han dado en el pasado. Antes de competir, cuando no teníamos dinero, pensamos en dejarlo cuando tenía 12 años y ahora estoy aquí, ganando una carrera de MotoGP, por eso voy a intentar devolver todo lo que me han dado', comenta sin dudar Martín, quien reconoce que 'es un sueño hecho realidad y lo compartimos toda la familia; ahora el sueño es el título y espero que en el futuro podamos estar una temporada al menos peleándolo'.

Al echar la vista atrás, Jorge Martín recordó que 'el arranque en Qatar fue fantástico, pero no era suficientemente fuerte y después de la caída de Portimao, mi concentración estaba en este circuito, donde sé que la Ducati es fuerte'.

'Antes de la carrera no esperaba conseguir la victoria y ahora puedo mirar al próximo fin de semana y pienso que tenemos margen de mejora y un gran potencial, pero sólo es mi sexta carrera en MotoGP y aquí hay un nivel altísimo, aunque Ducati no para de trabajar y sé que estoy en el mejor sitio en el que puedo luchar para crecer', explica convencido el piloto de la escudería Pramac.

'Es especial para mí lograr la primera victoria para Pramac pero no me siento que estoy en un equipo satélite porque tengo una moto de fábrica y todo lo que llega nuevo también lo pruebo. Me siento muy contento, siento que estoy en el mejor sitio donde podría estar ahora', recalca Martín.

El piloto de San Sebastián de los Reyes (Madrid) dice no sentir presión ya que 'la tenía en el pasado porque si no ganaba me quedaba en casa y en esos momento, sometido a toda esa presión, he madurado mucho. También en Moto2 aprendí mucho, porque era muy difícil destacarse y aprendí mucho a mantener la calma y no cometer errores, pero creo que hoy ha sido más una batalla mental que un cuerpo a cuerpo'.

'En las últimas vueltas tenía un margen de dos segundos y estaba pensando en la victoria, estaba feliz pero también cansado, y por eso estaba tranquilo, aunque creo que si hubiese tenido pelea con Joan en la última vuelta habría sido una celebración muy diferente', asegura el vencedor en el Red Bull de Spielberg.

Para finalizar, Jorge Martín reconoció que 'prometí a mi equipo que si lográbamos otro podio les llevaría a Punta Cana a final de año y a dos vueltas del final pensaba en el sol y el 'fiestón', pero no puedo contar mucho más de ese viaje; seguro que en diciembre podremos celebrarlo allí todos'. EFE

JLL/arh