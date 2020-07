Jorge Martín dice tener ritmo 'para luchar por la victoria'

Madrid, 18 jul (EFE).- El español Jorge Martín (Kalex), autor del mejor tiempo para el Gran Premio de España de Moto2, dijo estar muy contento con su primera 'pole position' en la categoría tras reconocer que 'ayer fue un día difícil, pero hoy junto al equipo logramos dar un gran paso adelante y creo que estamos listos y tenemos un buen ritmo para poder luchar por la victoria'.

'Yo voy a dar el ciento por ciento para tratar de conseguir un buen resultado en esta carrera y la verdad es que no me esperaba la pole ya que con la temperatura de la mañana me sentía muy bien, pero ayer por la tarde no me encontraba cómodo con tanto calor, así que me había marcado estar entre segunda o tercera línea', reconoce.

'Del año pasado a este hemos cambiado el chasis y hemos ganado precisión. En Qatar no me sentí cómodo con el tren delantero pero aquí poco a poco empiezo a entender dónde están los límites de la Kalex y sus puntos fuertes y conforme vaya conociendo más la moto podré ir más rápido y limitar el número de errores. Es un poco lo que me pasó en Moto3 cuando llegué a Honda', recuerda Martín.

El piloto de San Sebastián de los Reyes (Madrid) no pudo puntuar en Catar y por eso explica que al estar en menos 25 puntos 'es una situación complicada porque tengo que recuperarlos, pero al mismo tiempo tengo que atacar, y tampoco puedo fallar pues tengo que acabar todas las carreras delante'.

'Cada punto es importante para el campeonato así que mi mentalidad es ir carrera a carrera y tratar de luchar por las victorias', recalca el campeón del mundo de Moto3 en 2018. EFE