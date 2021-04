Jorge Martín: 'Estoy muy contento, aunque sabe un pelín a poco'

Madrid, 4 abr (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) consiguió la tercera plaza en el Gran Premio de Doha de MotoGP, su primer podio en la categoría reina del Mundial, y dijo que está 'muy contento', aunque señaló que le sabe 'un pelín a poco, por haber perdido la segunda posición en la última vuelta'.

'Me da un poco de rabia, pero antes habría firmado un tercero', añadió.

'Creo que he hecho una carrera y un fin de semana muy maduro, siempre trabajando sólo e intentando crear mi forma de pilotaje y hemos hecho un gran paso adelante pues probé la moto por primera vez hace un mes más o menos, incluso, y estar tercero, en mi segunda carrera en MotoGP, es algo único', explicó Martín.

'Liderar 18 vueltas ha sido muy complicado porque por una parte me ha ido bien ya que he hecho mi ritmo y he ido gestionando los neumáticos y si sentía algún ruido de que me iban a adelantar, frenaba tarde para que no me adelantasen porque quería controlar la carrera y estoy contento', destacó el piloto de Ducati, que dedicó su podio al recientemente fallecido Fausto Gresini.

'Está claro que al final me he visto primero y en algunos momentos he pensado 'cuidado que se puede pelear por la victoria', pero cuando me ha pasado Fabio he visto que tenía un plus y aún así he conseguido aguantarle y he hecho una vuelta detrás de él', señaló.

'He visto que era muy difícil ganar y he intentado mantener el segundo puesto para al menos conseguir 20 puntitos, aunque está claro que ese no es mi objetivo, pero también está claro que si no hubiese sido Johann habría entrado en la última curva sin dudarlo', afirmó o Martín, y reconoció: 'Al final él tiene un rol distinto en el equipo, él está en una posición en la que tiene que pelear por el mundial y yo no'.

'Estoy contento porque creo que he hecho una gran carrera, liderando muchas vueltas y con ganas de seguir aprendiendo porque está claro que cuando vayamos a circuitos como Portimao o Jerez en lo que no he rodado con una MotoGP, voy a ir un poco a remolque, y habrá circuitos en los que vaya bien y otros en los que no tanto', manifestó.

El piloto de Pramac Ducati destacó que sólo le faltan más vueltas 'y un pelín de velocidad a final de carrera'. 'Pero he aguantado el ritmo y algunas décimas entre todas las vueltas, y eso es algo brutal, además de que todo lo que me he propuesto lo he hecho', apostilló. EFE