Jorge Martín: 'Ha sido la prueba más dura'

Cheste (Valencia, España), 14 nov (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), segundo en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, que compitió tras sufrir una gastroenteritis la noche previa, reconoció que 'ha sido la prueba más dura en un fin de semana de carrera'.

'Ayer cuando volví de cenar me dolía mucho la tripa y no podía dormir. Está claro que algo me sentó mal y he pasado cuatro o cinco horas vomitando sin poder dormir. A las cuatro de la mañana conseguí contactar con mi padre, que me trajo medicinas y pude dormir dos o tres horitas y después del 'warm up' otra hora más', señaló Martín.

'No sé qué hubiera hecho habiendo descansado bien, porque me notaba muy débil, sobre todo antes de la carrera, en la que me he encontrado muy bien de ritmo, he sabido gestionar el neumático y rodaba cómodo, si bien es verdad que las últimas vueltas he sufrido muchísimo porque tenía a Jack -Miller- detrás, pero estoy contentísimo de acabar el año así', dijo el mejor debutante de la temporada.

'Rookie del Año es un reconocimiento que llevaba mucho tiempo persiguiendo, pero no le quería dar importancia para no meterme presión, pero está claro que era el objetivo desde principio de temporada, a pesar de haberme perdido muchas carreras. Quiero darle las gracias a mi familia, a los doctores, a mi abuelo, por darme esa fuerza siempre y también al equipo, que ha hecho un trabajo increíble', comentó Jorge Martín.

Sobre la carrera, dijo: 'A medida que pasaban las vueltas veía el podio más cerca, sabía que la victoria no estaba en mis manos porque Pecco estaba más fuerte que yo, pero es otra prueba más y me estoy demostrando a mí mismo una fuerza mental que parece que no sea de este planeta porque hoy pensaba incluso en no correr, pero al final lo tenía que intentar para estar al menos en esa vuelta de honor'.

'He conseguido liderar 15 vueltas, he aguantado a Pecco hasta el final en una carrera rápida y estoy muy contento y motivado, porque he plantado cara a los pilotos oficiales que llevan muchos años ya con esta moto y eso me demuestra que tenemos mucho potencia', añadió el piloto de Ducati.

En cuanto a la retirada de Valentino Rossi, señaló: 'Es una pena, pero me quedo con que he sido el primero en darle un abrazo al final de la carrera'.

'He sido la primera persona que ha visto al acabar su última carrera en el Mundial y me quedo con eso toda la vida. Nos ha dejado un legado prácticamente imposible de igualar y nos ha creado una escuela y ha dado a este deporte una magnitud que no había logrado nadie antes y ahora hay que hacer disfrutar a esos aficionados que tienen que buscar otro ídolo al que seguir', destacó Jorge Martín.

EFE

JLL/ism