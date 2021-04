Jorge Martín, muy satisfecho con su actuación: 'no esperaba ser quinto'

Redacción deportes, 2 abr (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) concluyó quinto la primera jornada de Losail del Gran Premio de Doha de MotoGP y por ello destacó que estaba muy contento. 'Evidentemente no me esperaba ser quinto hoy, me esperaba ser octavo o noveno, pero mi objetivo sí que era entrar directamente en la segunda clasificación, porque mañana no se va a bajar el tiempo', dijo.

'Cuando me decían qué podía esperar, yo contestaba que no sabía qué esperar ya que conozco la moto desde hace tres semanas y no es que haya rodado con esta moto en noviembre y febrero, pero no sabía qué esperar, pero es una moto que me permite mucho y después de la primera carrera, si quería mejorar, éste era el puesto en el que tenía que estar', reconoce Martín.

'Estoy muy contento de haber sido rápido y competitivo, mi objetivo para esta carrera es cometer menos errores y creo que habiendo cometido la mitad de errores habría terminado más adelante allá del decimoquinto, y mantener el ritmo toda la carrera es ahora mi objetivo sin mirar tanto la posición', explica Martín.

'Estoy muy contento y orgulloso de poder estar primero en MotoGP aunque sea por unos segundos, es algo único, porque no todo el mundo lo ha conseguido, y yo ya en mi segundo gran premio he podido estar primero, pero, sobre todo, acabar quinto en el FP2, después de todos los test y una carrera, significa que estoy progresando', reconoce el piloto de Pramac Ducati.

Jorge Martín se refirió a la clasificación de mañana que 'si entro en las tres primeras líneas para mí es de sobra y eso es perfecto, porque con una salida buena puedo llegar quinto o sexto a la primera curva, y eso es una buena posición para afrontar la carrera'.

'Después de lo de hoy, está claro que posibilidades tengo de hacer algún podio esta temporada, no es mi objetivo ahora, ni mucho menos, pero será mi objetivo de mitad de temporada en adelante', afirma el piloto madrileño.

'Ahora el objetivo es acumular experiencia y aprender de cada vuelta, la gestión de neumáticos... A mí no me sorprende estar aquí, porque al final estoy con pilotos con los que ya he corrido antes, como Pecco o Quartararo, recuerda, para agregar que 'ellos han demostrado un gran potencial y yo creo que no soy menos, con trabajo duro he llegado aquí y si lo he hecho es porque lo merezco'. EFE