Jorge Martín reconoce que 'ha sido brutal

Madrid, 3 abr (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), autor de la 'pole position' para la formación de salida del Gran Premio de Doha de MotoGP ha reconocido tras conseguir el mejor tiempo de entrenamientos que era 'muy bestia, ha sido brutal'.

'La mejoría que estoy haciendo es increíble y por eso creo que no hay nada que decir, lo demuestran los tiempos y ahora mismo estoy intentando concentrarme en mi mismo, no miro los tiempos y no me centro en la posición, y si ayer el objetivo era entrar en la Q2 la verdad es que hoy no esperaba hacer la 'pole'', continuó Martín.

El piloto de Ducati recordó en su primera vuelta rápida había sido buena pero pensó que 'no ha sido tan buena vuelta, puedo bajar bastante, igual puedo hacer primera línea y si hago un 'vueltón' hago primera línea, pero al final ha sido brutal'.

Jorge Martín señaló que la clasificación fue complicada porque 'estaba con Pecco -Bagnaia- y no quería tirar, y he pensado que tenía que tirar porque se me iban a enfriar las ruedas y no tenía ningún sentido tirar de él, pero al final no me ha quedado más remedio porque él no quería tirar y no sabía tampoco el tiempo que quedaba'.

'Tenía para una vuelta justa y he hecho una gran vuelta, sin cometer errores, e intentando ir al límite, pero dando los pasos que tenía que dar hacia adelante', continuó Martín.

'Cuando he pasado en 53.1 he pensado que era primero pero he visto que no estaba en el panel entre los tres primeros y he pensado 'no me jorobes' y me he salido incluso a la grava porque cuando he frenado ya era muy tarde, y ya he visto que mi número estaba arriba y he flipado', aseguró el piloto madrileño.

No obstante, con los pies en el suelo, Jorge Martín señaló que espera poder acabar entre los seis primeros, sin pensar en ningún momento en la victoria.

'Intentaré llegar primero a la curva en la salida pues en caso contrario estaría perdiendo esa pequeña ventaja que tengo de ir delante, y eso permite controlar más la gestión del neumático ya que no tienes que seguir a nadie; intentaré hacer una buena salida, pero está claro que en el ritmo me faltan tres o cuatro décimas para ganar. Mi objetivo no es ganar, eso es obvio y lo que haré es intentar guardar y si me pasan Maverick y Zarco pues intentar pegarme a ellos para ver hasta donde me pueden llevar, pero yo creo que si hago un 'top seis' sería algo muy, muy bueno', explicó Jorge Martín, quien resaltó que hay 'muchos pilotos fuertes, Mir que sale detrás, pero de ritmo está para hacer podio'.

'Al final todos estos pilotos llegarán y espero mantenerme ahí en el grupillo y ver que pasa al final', destacó Martín. EFE