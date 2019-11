Jorge Medina sale de la 'zona de confort' del regional mexicano

Ana Milena Varón

Los Ángeles, 1 nov (EFE).- Jorge Medina, el antiguo líder vocal de La Arrolladora Banda El Limón, dice que en su nuevo álbum, 'Directo al corazón', se arriesga a 'hacer cosas que normalmente otros' artistas del regional mexicano no harían, como buscar otros públicos con una propuesta musical innovadora.

En entrevista con Efe en Los Ángeles, Medina asegura que 'Directo al corazón' cruza fronteras y con él se aventura a salir de lo que el llama la 'zona de confort' del género regional mexicano.

Pero siempre manteniendo claras unas raíces que quedan patentes al elegir temas de Cornelio Reyna, Marco Antonio Solís, Joan Sebastian y Vicente Fernández.

Con este, su segundo disco, grabado la primavera pasada en un concierto acústico ante más de 200 invitados y publicado en octubre, el cantante sinaloense apuesta por una combinación de mariachi, banda y la introducción de nuevos instrumentos con los que quiere demostrar que puede cargar sobre sus hombros con toda una producción.

La propuesta de riesgo del sinaloense se da en dos vías. La primera es romper con la idea de que un cantante debe encajarse en un solo estilo musical y la segunda, buscar nuevos públicos.

'Nosotros nos cerramos a que somos norteños, a que somos bandas y ya no hacemos más', explica el cantante, que permaneció casi 20 años como el líder vocal de La Arrolladora Banda El Limón.

Medina dice esta forma de pensar se debe al temor que existe a la reacción del público e, inclusive, la de los otros artistas del género, pero indica que 'no hay que tener miedo' y que la música debe que ser así', una búsqueda de nuevos retos.

Con esa misma convicción de conquista, el músico de 45 años lamenta que los cantantes de regional mexicano se afinquen en mercados como Los Ángeles y Texas, donde saben que tienen el éxito seguro.

Él, en cambio, dice, decidió apostar por llevar su propuesta musical a mercados como Honduras, Costa Rica, El Salvador o Nicaragua, donde no puede haber mucho dinero, pero existe un público abierto a escuchar las propuestas musicales innovadoras pero que evocan lo mejor de México, como el mariachi.

'Yo me quiero demostrar en este disco que la música no tiene fronteras, que la música no tiene barreras, que una buena letra y una buena interpretación llega hasta donde el corazón de la gente quiere', indica.

Por eso en 'Directo Al Corazón', Medina tiene canciones para todos los gustos.

A los amantes de la banda tradicional y de los caballos les dedica la canción el 'Huizache', 'Me caí de la nube' va para la gente que toma y 'La ruleta', porque le gusta la música Vicente Fernández.

También están las canciones preferidas de su mamá: 'No puedo olvidarla', 'Aunque sea a escondidas' y 'En tu sonrisa', un tema que siempre le dedicaba su 'vieja', como la llama de cariño.

Al preguntarle hasta donde va su riesgo y si se atrevería a cantar géneros como el trap o el reguetón, Medina es claro y dice que no se ve grabando este tipo de música.

'Lo mío son sonidos románticos, muy de amor, las letras son muy digeribles', se justifica, pero rápidamente aclara que ha sido un seguidor de Daddy Yankee de siempre, y admira a Bad Bunny.

'Yo amo el arte y la gente que hace las cosas bien, bien ejecutadas musicalmente', añade.

De sus años con la 'Arrolladora', Medina explica que se queda con la experiencia, el aprendizaje, los recuerdos y lo bonito.

Al cuestionarlo sobre si extraña trabajar con la agrupación, el mexicano es contundente: 'Yo creo que ellos me extrañan a mí'.

En diciembre, el artista mexicano hará una gira por Centroamérica y el próximo año lo esperan países suramericanos como Colombia.

Medina asegura que este logro se dio después de una gran reflexión: 'Hay que vaciar el alma para volver a comenzar de nuevo, no hay que enfrentarte ni con el vecino ni con ella ni con el otro, hay que enfrentarte contigo mismo'.

De ese encuentro sacó un mensaje que se repite todos los días: 'Acéptate y recomienza de nuevo'. EFE