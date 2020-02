Jorge Molina bromea: 'Mi gol ha sido un churro'

Getafe (Madrid), 8 feb (EFE).- Jorge Molina, delantero del Getafe, bromeó sobre el golazo que marcó al Valencia, el segundo de los tres de su equipo (3-0) y dijo que fue 'un churro'.

El jugador del conjunto azulón anotó uno de los mejores tantos de su carrera tras completar una serie de movimientos precisos dentro del área del conjunto de Albert Celades que acabaron con la pelota dentro de la portería de Jaume Domenech.

En rueda de prensa, describió su jugada entre bromas: 'Fue saliendo en el momento. Ha sido un gol bonito para dar tranquilidad. Mi gol ha sido un churro. Al final siempre te acuerdas de la familia cuando marcas un gol así. Son los que te aguantan cuando las cosas no van bien y te acuerdas de ella. También muy contentos por toda la afición, que han disfrutado', dijo.

Molina manifestó que su equipo está muy 'contento' por el resultado que consiguió ante el Valencia y declaró que el 3-0 fue 'muy importante' por el 'potencial' de su rival.

'No sé cuál ha sido la diferencia entre los dos exactamente. No sé como se han tomado ellos el partido, Nosotros lo hemos hecho como todos los partidos, desde el minuto uno hasta el final hemos sido superiores. No ha habido duda', aseguró.

Cuestionado por las palabras de su entrenador, José Bordalás, que dijo que Jorge Molina era como 'el Cid Campeador', agradeció las palabras de su mister y señaló que la admiración era recíproca. 'Nuestro rendimiento se debe también al míster, que nos exige mucho'.

Por último, se refirió a la posibilidad de jugar en la selección española: ''Ya lo vimos el año pasado y hay que ser realistas. Tengo una edad. Es tremendamente complicado. Quiero rendir bien y ayudar al equipo', finalizó. EFE