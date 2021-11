Jornada 6:

Glasgow (R.Unido), 6 nov (EFE).- Una mariposa azul gigante y reivindicativa ha tomado hoy los lluviosos cielos de la ciudad de Glasgow, al tiempo que decenas de miles de personas, encabezados por líderes indígenas de todo el mundo, se manifestaban por su calles en el Día Global de la Justicia Climática.

LA JORNADA: Entre gaitas, trompetas y batucadas, pero también paraguas y mascarillas sanitarias, la gran marcha del clima se desarrolló en un ambiente festivo y familiar con aroma altermundista y mensajes contra el capitalismo, el consumo de carne, la energía nuclear o a favor de los refugiados políticos. Decenas de miles de personas reclamaron justicia climática y social, en vísperas de que la cumbre de la ONU entre en su recta final en busca de un pacto que evite que las temperaturas suban más de 1,5 ºC a final de siglo.

Mientras, en la Cumbre, se daba a conocer el compromiso de 45 países para tomar medidas para avanzar hacia una agricultura y una gestión del suelo más natural y sostenible, medidas que tendrán especial impacto en Latinoamérica. Entre los Estados que rubricaron alguno de los dos pactos -la Agenda de Acción Política para la Transición a la Agricultura Sostenible y el Diálogo del Bosque, la Agricultura y el Comercio de Materias Primas- están España, Colombia, Costa Rica, Perú, Brasil o la India. Esos compromisos incluyen la movilización de 4.000 millones de dólares en nuevas inversiones públicas dedicadas a la innovación en agricultura.

LA FRASE: 'Aquí estamos todos marchando no sólo por nosotros: por los animales, por el mundo vegetal, por todo lo espiritual. Las estrellas acompañan hoy este camino (...). No hay fronteras, no hay religiones, no hay colores. Somos todos una gran familia, la familia humana', declaró el mapuche chileno Calfín Lafkenche al inicio de la marcha reivindicativa en Glasgow.

EL DETALLE: El artista estadounidense John Quigley desplegó hoy en Glasgow, coincidiendo con la jornada de la COP26 dedicada a la naturaleza, una mariposa gigante para crear conciencia sobre la fragilidad de la selva amazónica.

Pese a la intensa lluvia y fuerte viento que azotaba la ciudad escocesa, el artista apodado Spectral Q estuvo trabajando desde antes del amanecer para realizar la intervención artística, una mariposa Morpho peleides gigante del Amazonas que 'representa la fragilidad y belleza de la naturaleza', explicó a Efe. Añadió que, 'en el contexto de una cumbre climática, es importante destacar el espíritu de transformación que representa la mariposa con su metamorfosis', porque 'necesitamos que nuestros sistemas políticos cambien'.

LA AGENDA: Mañana domingo, ecuador de la Cumbre, es el día de descanso en la COP26, al menos en lo que a actividades oficiales se refiere. El lunes, con la adaptación como eje central de las conversaciones, se retomarán los trabajos y las negociaciones. EFE.

