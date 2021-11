Jornada 9: Se publica el primer borrador del acuerdo final de la COP26

Glasgow (R.Unido), 10 nov (EFE).- La presidencia británica de la COP26 ha hecho público hoy el primer borrador del acuerdo final para la cumbre del clima, que será debatido el próximo viernes por las delegaciones nacionales e incluye un nuevo llamamiento a movilizar un 'apoyo significativamente superior' de recursos financieros.

LA JORNADA: El documento del borrador, que 'lamenta tomar nota de que todavía no se ha cumplido el objetivo de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 (más de 86.000 millones de euros)' ha sido acogido con prudencia.

Varias organizaciones ecologistas ya lo han descalificado por 'insuficiente y poco sólido' y han anunciado que continuarán 'peleando' para alcanzar un 'acuerdo ambicioso'. Una de las organizaciones conservacionistas de mayor peso, SEO/BirdLife, ha pedido hoy a la Unión Europea (UE) que 'empuje' para que el texto final incluya un reconocimiento específico hacia la importancia de la biodiversidad.

LA FRASE: 'En Colombia, la gente no decide si come carne o vegetales: come lo que puede comer y a veces ni siquiera puede... Eso nos hace reflexionar un poco sobre cómo la justicia social tiene que ver con la justicia climática', ha afirmado hoy una de las estrellas más jóvenes de esta cumbre, el niño de 12 años y activista ambiental Francisco Vera.

EL DETALLE: La clave para cualquier gran reforma en el mundo pasa siempre por la financiación, por lo que resulta significativo que cada vez más entidades bancarias anuncien su intención de involucrarse en el sector ambiental. Hoy ha sido Julián Suárez, vicepresidente de desarrollo sostenible del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, quien ha asegurado que esta entidad se transformará en los próximos cinco años en 'el banco verde' para Iberoamérica y el Caribe.

AGENDA: Mañana el tema central de la COP26 girará en torno al desarrollo ambiental de comunidades, ciudades y regiones con varias citas en el programa, pero lo más importante de la jornada estará en las negociaciones en diferentes niveles -la mayoría de ellas, fuera de foco- para mejorar el borrador difundido hoy y avanzar hacia un texto definitivo que pueda ser aprobado al final de la cumbre. EFE

ppm/acm