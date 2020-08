Jornada de primarias en Puerto Rico se torna en desorganización y retrasos

San Juan, 9 ago (EFE).- Las primarias que se desarrollan este domingo en Puerto Rico, que en un principio iba a ser una jornada sin mayores contratiempos marcadas por la pandemia de la COVID-19, se han convertido en desorganización y retrasos, generando que algunos pidan su suspensión y que un total de 59 pueblos aún no tengan papeletas para votar.

Un total de 2,3 millones de votantes podrán elegir a los candidatos de los dos principales partidos para los comicios de noviembre, entre ellos el exgobernador de la isla Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez, actualmente en el cargo.

La propia Vázquez ha calificado la situación de 'insostenible' y ha advertido de que tomará cartas en el asunto.

'La CEE tiene que poner remedio, esto no puede volver a suceder', dijo tras acudir a votar.

Los centros de votación inicialmente estarán abiertos desde las 08.00 hora local (12.00 GMT) hasta las 16.00 hora local (20.00 GMT), pero, debido al retraso de la llegada de material, algunos ciudadanos no han podido sufragar.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) informó que garantizará las ocho horas de votación para todos los colegios por lo que se cerrará a la hora indicada después del inicio de la votación, sea cual sea la hora de comienzo.

A esos efectos, en todos los colegios de votación se completará un acta de apertura para tener certeza de cuando comenzó allí la votación.

El presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, anunció este domingo que varios centros de votación de las primarias locales del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el Gobierno, y del Partido Popular Democrático (PPD), principal de la oposición, no podrán abrir en el horario establecido por lo que se va a garantizar el acceso a todo elector a ejercer su derecho al voto a lo largo de las ocho horas.

UN TOTAL DE 59 PUEBLOS SIN PAPELETAS

Sin embargo, en la región de Ponce, segunda ciudad en importancia no disponen aún de papeletas y muchos camiones aun están a las puertas de la CEE sin haber salido con la carga de tarjetones hacía varios pueblos.

El representante del PPD, Jesús Manuel Ortiz, ha estimado, a través de su cuenta en twitter, que son 59 los pueblos que aún no han podido sufragar.

Pablo Calderón, presidente de la campaña a la reelección de la alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, pidió este domingo que se suspenda el proceso primarista ante la situación con la CEE.

'Hoy es un día lamentable y nefasto en la historia electoral de PR al que se le ha infligido una mácula sin precedentes en medio de un proceso primarista de trascendental importancia para el país', dijo en un comunicado.

'Tenemos conocimiento de que las papeletas que deben llegar a nuestra región saldrán de la CEE pasadas las 12 del mediodía. Eso no es solo insostenible, sino ilegal. No es cuestión de extender el horario no es la solución, la solución es suspender la primaria en todos los pueblos afectados',señaló.

'En un entorno así no se podría aducir jamás igualdad y libertad en el voto, tal como lo asegura nuestra Constitución. Yo quiero asegurarme que, en Ponce puedan votar y voten, todos los que quisieron votar', asegturó Ortiz.

Los funcionarios de los colegios no podrán transmitir ni divulgar los resultados hasta las ocho de la noche tras un acuerdo entre el presidente del PPD, Anibal José Torres, y el PNP.

PIDEN PACIENCIA

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, pidió a los electores a no desanimarse y la exgobernadora Sila Calderon (2001-2005), rogó a aquellos simpatizantes del PPD que se retiraron de sus centros de votación, que regresen a él y ejerzan su derecho democrático al voto.

'¡No pierdas tu voto! Regresa a votar hoy. Es la única oportunidad que tienes de elegir un candidato a la Gobernación que pueda derrotar al PNP', dijo.

El comisionado electoral del PPD, Lind Orlando Merce, señaló que tras las primeras horas ya varios pueblos cuentan con las papeletas, mientras que el precandidato Eduardo Bhatia, pidió que los votantes no se desanimaran y declaró su 'rabia' con la CEE al acusarla de responsable por la situación generada.

'La única forma de remediar errores es que todos salgan a votar', agregó.

SIN PAPELETAS Y SIN URNAS

Y es que a medianoche la imprenta de la CEE aún seguía imprimiendo papeletas por lo que esta mañana no habían salido muchas de ellas aún.

Otro de los sucesos ocurridos fue el la Biblioteca Carnegie en el Viejo San Juan que pese a contar con las papeletas no había urnas para depositarlas por lo que se improvisó un receptáculo con cajas.

La precandidata por el PPD a gobernadora y alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, pidió, a través de las redes sociales a los vontantes que si querían un cambio en el rumbo del país, que se quedaran en el colegio electoral pese a las diversas incidencias.

Por su parte, el precandidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, dijo que el tema de los atrasos no le preocupaba.

La CEE tampoco se libró de las críticas del exgobernador Aníbal Acevedo (2005-2009), candidato a comisario residente, quien tras votar por uno de los tres candidatos a la gobernación, dijo que lo ocurrido hoy es evidencia de la 'incompetencia del gobierno'. EFE