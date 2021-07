José Martínez Alcántara, la esperanza andina del ajedrez

León, 16 jul (EFE).- El Gran Maestro peruano de 21 años José Martínez Alcántara pasó como un 'ciclón' por León, donde conquistó tanto el VI Open Internacional como el II torneo de jóvenes talentos, en el que se erigió como una de las apuestas más sólidas del ajedrez de Latinomérica.

El que fuera campeón mundial sub-18 explica en una entrevista concedida a Efe sus sensaciones en dos de las citas paralelas al prestigioso torneo Magistral Ciudad de León que disputó este año su trigésimo cuarta edición.

Pregunta: ¿Cómo ha sido la experiencia del Magistral con el torneo Open y de jóvenes talentos?

Respuesta: He disfrutado mucho ambos torneos. Empecé participando en el Open Internacional sin una aspiración directa sobre ganar el torneo, pero los resultados se fueron dando y pude conseguir ganar la final en la última partida. En el torneo de jóvenes talentos, a pesar de no haberlo preparado específicamente, supuso un buen momento para poder jugar un ajedrez de mi estilo, sin tanta preparación teórica y desde el inicio pensando como si fuera una partida que no se repite nunca.

P.-¿Cuál es el análisis del Open Internacional?

R.-Tuve buenas partidas en la fase preliminar, pero con algunas derrotas contundentes, y en los cuartos de final pude haber quedado eliminado ante el GM norteamericano, pero un error grave hizo que ganara material y pudiera voltear la partida. En semifinales cambié un poco el enfoque y jugué muy sólido. En la final fue muy complicado, creo que 3 de las 4 partidas jugué muy bien, pero en una de ellas no pude controlar los nervios y perdí la ventaja.

P.- ¿Y el de jóvenes talentos?

R.- En la primera partida jugué con un poco de inseguridad al no poder practicar a esos ritmos con mucha anterioridad, cometiendo errores. La final fue difícil al enfrentarme a uno de los mejores jugadores de Sudamérica, el argentino Alan Pichot. Me sentí muy bien y en buena forma aunque no fueron partidas carentes de errores, pero motiva mucho a seguir confiando en ese estilo y espero volver a jugar así de forma más continuada.

P.- ¿Cuál fue la clave de una exhibición en León de tanto poderío?

R.- No estoy seguro cuál fue la clave exacta pero si ayudaron varias cosas. El día de la final me levanté muy bien, física y mentalmente, había preparado lo que iba a hacer y ello me dio confianza, pero lo que quizás me ayudó mucho fueron las posiciones que parecían no tener un camino tan claro, pero que me dieron confianza para poner un rumbo creativo a ambas partidas.

P.- ¿Está definido el calendario de competiciones en este 2021?

R.- No está concretado, pero estoy pensando participar en agosto y septiembre en torneos por México y Estados Unidos, mientras que en la parte final del año estaré jugando más torneos sobre el tablero, pero para ello debo prepararme correctamente, pues muchos de los grandes maestros a los que me enfrentaré están entrenando y aprovechando el tiempo de la pandemia.

P.- ¿Supone una dificultad disputar las partidas, como en León, en formato online?

R.- Llevo mucho tiempo jugando partidas y torneos en esta modalidad, y ya me he acostumbrado a hacerlo, mayormente a ritmos muy rápidos como 'Blitz' de 3 minutos con y sin incremento de tiempo por jugada, pero también he disputado torneos semi-pensados en modalidad online y ha sido difícil pero no me ha ido tan mal, aunque espero volver pronto a una competición presencial.

P.- ¿A qué se debe que cada vez exista más precocidad entre los grandes maestros y aspirantes a los torneos?

R.- No tengo una razón clara, pero puede tener que ver con la popularidad del ajedrez y las fuentes de conocimiento y educación que ayuda a mejorar en menor tiempo a muchos jóvenes y niños con un potencial de talla mundial. Antes quizás no era tan frecuente, pero con la información y las múltiples herramientas que existen, se puede mejorar muy rápido.

P.- ¿Cuál es el reto personal a corto, medio y largo plazo?

R.- A corto plazo recuperar el nivel de hace dos años antes de la pandemia. En unos años espero poder superar barreras como la de un ELO -Puntuación- de 2650 FIDE o incluso 2700, pero ello conllevara tiempo y entrenamiento.

P.- ¿Cuáles son los aspectos a mejorar en su juego?

R.- Son muchos los aspectos a mejorar, en todas las facetas, pero últimamente he estado trabajando en un repertorio de juego más fuerte.EFE

