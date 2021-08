Joselu: 'Se han prometido cosas que no se han cumplido'

Redacción deportes, 14 ago (EFE).- Joselu Mato, delantero del Alavés, mostró su compromiso con el club babazorro aunque tras el encuentro ante el Real Madrid dejó un recado a su directiva al asegurar que 'se han prometido cosas que no se han cumplido'.

'Tengo la cabeza en el Alavés, siempre he sido un profesional de los pies a la cabeza y me he comprometido en el club aunque se han prometido cosas que no se han cumplido', manifestó en Movistar+.

Pese a iniciar LaLiga Santander con el Alavés, Joselu no descartó una salida mientras haya opción. 'El mercado es muy largo y da muchas vueltas pero mientras vista esta camiseta lo voy a dar todo'.

En lo deportivo, lamentó las concesiones defensivas que dieron al Real Madrid en la segunda mitad. 'Habíamos hecho una primera parte muy buena, sabíamos a que rival nos enfrentábamos y los errores nos matan. Ante estos equipos no puedes fallar, tienes que hacer un partido de 10. Nos faltó cabeza en la segunda parte'.

'Se ponen por delante con su primero gol pero tienes margen de ir a por el partido, pero el segundo viene muy rápido. Pudimos ser más contundentes en los dos primeros goles. Hay que seguir corrigiendo cosas porque defensivamente dejamos generar mucho a un equipo que no te perdona'. EFE

