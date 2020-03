Joven opositora, amenazada de muerte y expulsada de universidad en Nicaragua

Managua, 16 mar (EFE).- Una estudiante fue amenazada de muerte y luego expulsada de una universidad de la denominación bautista en Nicaragua, por ser una conocida opositora del Gobierno de Daniel Ortega, en medio de la sangrienta crisis sociopolítica local, denunció este lunes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública Dolilfa Mora, conocida como “Dolly”, fue expulsada recientemente de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) para “preservar la vida de sus alumnos, profesores y administrativos”, según la carta extendida por el rector Norberto Herrera.

Mora, una manifestante activa desde el estallido social contra Ortega, en abril de 2018, dijo a periodistas que decidió retomar sus estudios tras casi dos años de ausencia, a pesar de las amenazas para evitarlo, hechas por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y los tres sindicatos de la Upoli, todos de afiliación sandinista.

“Esta es una nueva escalada de la represión que estamos viendo, donde se usa a todo el mundo para reprimir y agredir”, afirmó la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, quien garantizó acompañamiento legal a Mora.

La joven compartió varios audios sobre una conversación que sostuvo con Herrera, quien le explicó que la expulsión, solicitada de forma “violenta” por la UNEN y los sindicatos, tenía como objetivo resguardar la integridad física de la estudiante.

'PELIGRA TU VIDA'

“Peligra tu vida, te voy a ser franco, las expresiones que ellos dieron, que no las voy a decir en una conferencia de prensa, son de amenazas serias”, dijo el rector a la alumna, según uno de los audios divulgados por Mora.

De acuerdo con el audio, una mujer de la que Herrera “tenía un concepto de persona balanceada, se desbordó, y me dijo así: nosotros queremos la paz (...) pero no queremos arriesgar, por una persona, a miles de estudiantes, si no queremos la paz, vamos a la guerra, y usted es responsable. Lo de responsabilidad yo la asumo, esa no es mi preocupación, mi preocupación, Dolly, eres tú como persona”.

“Yo no voy a decir eso en los periódicos, que UNEN te está amenazando de muerte, ni nada de eso, no quiero complicar más las cosas (...), los del sindicato, es que ellos de alguna manera tienen una posición tangible, que me da miedo que te vayan a golpear, a lastimar, a... pues...”, se escucha en otro audio de Herrera, quien hasta ahora no ha negado su autoría.

Núñez responsabilizó por cualquier cosa le suceda a Mora “al Gobierno y a las autoridades universitarias de la Upoli, que no supieron resistir a la presión a la que están siendo sometidas, o de no decir sinceramente quién es responsable de lo que pasa”, en la carta de expulsión.

La Upoli, fundada por la Convención Bautista de Nicaragua y subvencionada por el Estado, fue una de las universidades tomadas por los estudiantes entre mayo y julio de 2018, en protesta por las muertes causadas por las fuerzas combinadas del Gobierno durante ataques armados contra civiles para acallar la llamada “insurrección cívica”, que Ortega define como “golpe de Estado fallido”.

Al menos 325 personas perdieron la vida entre abril y julio de 2018, en el contexto de la crisis, según el Cenidh. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó tres víctimas adicionales en 2019, para alcanzar las 328, y otros organismos locales cuentan hasta 684 desde el estallido a la fecha. Por su parte, Ortega admite 200 víctimas.

Núñez afirmó que el caso de Mora será denunciado ante la CIDH y ante la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). EFE