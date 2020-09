Jóvenes belgas se suman al Día de Acción Global por el clima en Bruselas

Bruselas, 25 sep (EFE).- Un centenar de personas se movilizó este viernes en el centro de Bruselas en el Día de Acción Global por el clima para reclamar una respuesta política a la crisis climática en el marco del movimiento internacional 'Fridays For Future', que reanuda su actividad desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.

'Hemos intentado hacer una manifestación, pero por la COVID no podemos hacer algo muy grande', lamentó a Efe Josephine Hoaraa, miembro de Youth for Climate, debido a que en Bélgica no están permitidas las grandes reuniones por cuestiones sanitarias.

'Es la primera vez en seis meses que podemos estar en la calle y que la gente nos puede ver, estamos muy emocionados', manifestó la activista, quien reconoce que, aunque durante este tiempo se han realizado algunas actividades en internet, 'no es lo mismo'.

A una generación de jóvenes que piden a los gobernantes soluciones para la emergencia climática se sumó otra generación con una clara demanda: 'Una tierra para vivir para nuestros nietos'.

'Estoy aquí para apoyar la acción de los jóvenes para luchar contra el cambio climático', afirmó Francis Panichelli, miembro de Abuelos por el Clima de Bélgica (Grands-parents pour le climat).

Para Panichelli, 'es muy importante' que su generación apoye a las más jóvenes, puesto que 'serán las que principalmente pagarán por esto', según comentó a Efe.

En la movilización también participaron activistas de diversas organizaciones como Oxfam, SEO/BirdLife o el movimiento ciudadano Rise for Climate de Bélgica.

'SI NO ES AHORA, ¿CUÁNDO?'

Convocados por la organización Juventud por el Clima y pese a la incesante lluvia, los participantes se manifestaron en la calle con pancartas en las que se podían leer proclamas como 'La crisis climática exige una gestión, no un circo político' o 'Si no ahora, ¿cuándo?', entre otras.

A las puertas del Teatro de la Monnaie de la capital belga y junto a un gran cartel con la frase 'Unidos por el clima', se instaló una gran pantalla en la que se conectó por videollamada con los organizadores de movilizaciones celebradas en otras ciudades y en la que se proyectaron testimonios de activistas por el clima de otros países.

Este viernes, en el Día de Acción Global por el clima y en el marco del movimiento Viernes por el futuro, iniciado por la joven activista sueca Greta Thunberg, se convocaron unas 3.000 acciones simbólicas de protesta en todo el mundo, tanto físicas como en línea, de las cuales una quincena se llevaron a cabo en Bélgica.

De este modo, Viernes por el Futuro retoma su activismo presencial en Bélgica desde el pasado mes de marzo cuando, debido al inicio de la pandemia mundial cesaron sus protestas masivas. Precisamente, la última movilización tuvo lugar en la capital belga, encabezada por Thunberg. EFE