Jovic: No tuve suerte en el Madrid, pero aprendí mucho

Berlín, 26 ene (EFE).- El delantero serbio Luka Jovic dijo este martes, durante su presentación como jugador del Eintracht de Fráncfort, cedido por el Real Madrid, que no tuvo suerte en su paso por el club blanco, pero que aprendió mucho y ahora es mejor futbolista que cuando se marchó.

'No tuve suerte en el Madrid, tuve lesiones y personalmente las cosas tampoco marcharon bien. Pero fue una ventaja entrenar con los mejores. Aprendí mucho de ellos gracias a lo cual tengo ahora más experiencia y he progresado', señaló.

'En el tiempo que estuve en el Madrid marqué dos goles, aquí ya he marcado tres', agregó, en referencia a los tres partidos en los que ha disfrutado de algunos minutos en su regreso al Eintracht.

Jovic destacó que la forma cómo juega el Eintracht, sus compañeros y la ciudad son cosas que le vienen bien y que además cuenta con la ventaja de tener la confianza del entrenador, Adi Hütter.

Jovic también tuvo palabras de elogio para su entrenador en el Real Madrid, Zinedine Zidane, pero admitió que con Hütter la comunicación es más fácil porque tiene menos barreras de idioma.

'Adi Hütter y Zinedine Zidane son maravillosos como entrenadores y como personas. Con Adi la comunicación me resulta más fácil porque hablamos en inglés. El español no se me da. Empecé a aprenderlo, pero luego no seguí', dijo.

Jovic admitió que todavía no está en su mejor forma, pese a los tres goles marcados en los minutos que ha tenido en tres partidos.

'Todavía necesito tiempo para recuperar mi mejor forma. Trabajo en un par de temas musculares que ya se resolverán. Espero que el entrenador cuente conmigo cuando esté en plena forma y encontremos juntos la mejor solución y el mejor momento', comentó.

Jovic abandonó el Eintracht en 2019 para marcharse al Real Madrid por 65 millones de euros y dijo que ha encontrado ahora un equipo mejor que el que dejó y que ve posibilidades de clasificarse a las competiciones europeas. EFE