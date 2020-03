Jovic: “Viajé a Serbia con el permiso del club'

Madrid, 19 mar (EFE).- El serbio Luka Jovic salió al paso de las informaciones que aseguraban que había viajado a su país sin permiso del Real Madrid y que allí incumplió la cuarentena domiciliaria impuesta debido al coronavirus para quienes llegan del extranjero, según informó la agencia Tanjug, afirmando que viajó “con permiso del club”.

“En Madrid, mi test del Covid-19 dio negativo. Por eso decidí viajar a Serbia, ayudar y dar apoyo a nuestra gente; además de estar cerca de mi familia. Lo hice con el permiso de mi club”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram.

La fiscalía de Belgrado pidió a la policía presentar una denuncia penal contra el futbolista, indica la fuente sin precisar qué tipo de castigo podría eso suponer, aunque especifica que si vuelve a violar la norma no se excluye la detención. Jovic abandonó el domicilio en que debía estar en aislamiento y aseguró a la policía que había salido para ir a la farmacia.

Sin embargo, el diario Blic publicó en su versión digital una foto del futbolista supuestamente de las inmediaciones del edificio en que vive su novia y que estos días celebraba el cumpleaños.

“Cuando llegué a Serbia, me hicieron el test y salió negativo. Me da mucha pena que algunas personas no hayan cumplido profesionalmente con su trabajo y no me hayan dado instrucciones concretas de cómo debía comportarme durante mi aislamiento”, aseguró el delantero.

Un Jovic que comenzó mandando fuerzas a la población ante la epidemia del coronavirus: “Considerando que la situación en el mundo y en nuestro país es muy difícil, como hace tiempo que no se recuerda, tengo que expresarme y mandar ánimos a todo el mundo. En primer lugar, me da mucha pena que yo sea el tema principal estos días, y me da pena que constantemente se escriba sobre mí y no sobre los protagonistas principales en la lucha contra esta crisis, que son los doctores y todos los que trabajan en la sanidad”.

Por último, el futbolista del Real Madrid quiso pedir “perdón a todo el mundo” si “de alguna manera” hizo “daño o puesto en peligro a alguien”. EFE

