Juan Antonio Moreno estrena en Hot Docs 'Bienvenidos a España'

Toronto (Canadá), 7 may (EFE).- El director español Juan Antonio Moreno Amador estrenó en el festival de documentales de Toronto, Hot Docs, 'Bienvenidos a España', un filme en el que recoge con humor y desenfado la vida de un grupo de refugiados en Sevilla y con el que el cineasta extremeño quiere recordar que España 'es un país cálido y acogedor'.

'Bienvenidos a España' se sitúa en un antiguo burdel sevillano, el club Maravilla, reconvertido en un centro de refugio que acoge a 206 personas procedentes de todo el mundo.

En una entrevista con Efe, Moreno Amador afirmó que ha trabajado 15 años documentando la vida de refugiados en lugares como Kosovo, Afganistán, Sierra Leona, Grecia, Suecia y el Sahara, pero nunca en España.

'Era el momento de observar mi país, nuestra sociedad, nuestra cultura, y verlo a través de los ojos del otro, a través de este grupo de refugiados', afirmó.

El director, de 39 años de edad y nacido en Talavera la Real, explicó que 'Bienvenidos a España' es una consecuencia de su producción anterior, 'Boxing for Freedom', en la que refleja la lucha de una de las mejores boxeadoras de Afganistán, Sadaf Rahimi, para poder practicar el deporte en su país.

BOXEADORA AFGANA

'Las dos protagonistas de 'Boxing for Freedom', las hermanas Sadaf y Shabnam Rahimi, vinieron a España. Estuvieron alojadas en mi casa y les estuve enseñando España. Conocieron mi familia y la de mi equipo. Obviamente ahí surgieron situaciones de humor, cómicas, divertidas', explicó el cineasta.

Ese humor y surrealismo es el que Moreno Amador ha insuflado a 'Bienvenidos a España'.

'Ya sabemos que la historia de una persona refugiada es un drama. Pero no es sólo una tragedia. Me interesaba conectarme con esa parte de las personas refugiadas que emprenden una nueva etapa con ese miedo a lo inesperado', explicó el director.

'Eso también tiene una parte de ilusión y de entusiasmo, de esperanza, por decirlo de alguna forma. Me parecía una maravillosa oportunidad para contarlo en tono de humor sabiendo que el drama ya está dentro. Pero buscar un nuevo lugar, o reconstruir tu propia identidad, tiene algo de humor, de excitación, de ilusión en un contexto ajeno a ti', continuó.

También reconoció que utilizar el humor para relatar los primeros pasos de los refugiados en España le permite acceder de otra forma a la audiencia.

MÁS ALLÁ DEL DRAMA

'Hay muchas historias sobre refugiados que desgraciadamente tienen que ver con esa tragedia. Pero hay que ser honestos y reconocer que muchas generan rechazo porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia tragedia y nos cuesta acercarnos a la de los otros. Pero si lo vemos de una forma mucho más amplia, veremos también que hay esa luz', dijo.

'Me gustaría que a través de 'Bienvenidos a España' pudiéramos ver la realidad más allá del drama y de la tragedia. Y que a través de ellos también nos veamos a nosotros, que sean un espejo para vernos como sociedad, para ver nuestra cultura, nuestras tradiciones. Que veamos la vida de otra forma y que veamos un poquito más desde el corazón y desde de la alegría de la vida', añadió.

Moreno Amador dijo que la película, que termina con la frase 'España es un país cálido y acogedor, nos guste o no', no está dirigido a nadie en particular sino a los españoles en general.

El director terminó señalando que espera mostrar el filme a sus protagonistas, los refugiados de Maravilla, el próximo 18 de junio.

'El día 20 de junio además es el Día del refugiado. Creemos que es la mejor fecha para el estreno de la película de España', explicó. EFE