Juan Barbas: 'Ando con lo justo y muchas veces ceno mate cocido'

Buenos Aires, 15 may (EFE).- El exinternacional argentino Juan Barbas no ocultó el drama que vive en plena pandemia del coronavirus y manifestó que lleva dos meses sin ingresos en su actual trabajo como director técnico de la Quinta de Almirante Brown, tiene grandes problemas para hacer frente a los gastos diarios y algunas noches cena sólo un mate cocido.

“A veces compro un kilo de hígado que vale 100 pesos y tiro con eso. No sé si el mes que viene voy a poder pagar las cosas, no me hago la víctima, es la realidad. Muchas veces meto un té o un mate cocido con galletas para la cena para cuidar el mango”, señaló el excampeón juvenil con la Albiceleste en 1979.

“Vivo de lo que trabajo y necesito del sueldo para comer. No quiero dar lástima porque hay mucha gente que la pasa peor que yo, pero esta es mi realidad. Es la segunda vez que la vida me pega así, la anterior fue cuando me echaron de Racing en 2012 y tuve que vender mi camioneta. No quiero pasar más por esto. Estoy pensando en alejarme del fútbol”, enfatizó el que supo ser exfutbolista del Zaragoza entre 1982 y 1985.

“Con lo último que recibí, que fue el sueldo de febrero, pagué el alquiler. Esta semana fui a comprar hígado, que me sale 100 pesos el kilo y con eso tiro. No quiero dar lástima, es la realidad de lo que estamos pasando”, agregó en diversas declaraciones radiales.

“Pienso todos los días en cómo llegar a fin de mes. Yo estoy separado, vivo solo, tengo que pagar el alquiler, el auto y todo lo que significan los gastos de un departamento. Lo peor es que no encuentro respuesta. Llamé mil veces a los dirigentes porque me habían dado unos cheques que no pude cobrar y no tuve contestación”, señaló con un dejo de angustia.

Barbas, de 60 años, además de ser campeón juvenil con Argentina junto a Diego Maradona, se formó en Racing Club y en Europa además del Zaragoza jugó en el Lecce italiano, el Locarno y el Sion, ambos de Suiza. En su regreso jugó en Huracán, Alvarado de Mar del Plata y All Boys antes de su retiro en 1997.

Luego tuvo un período como entrenador con dos interinatos en Racing Club y Olimpo de Bahía Blanca, y pasos por San Jorge y Almirante Brown donde, desde el año pasado, tiene a su cargo la Quinta División. EFE