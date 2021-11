Juan Carlos Rulfo atiende desde el documental la 'olvidada' pandemia

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 6 nov (EFE).- El cineasta mexicano Juan Carlos Rulfo atendió cinematográficamente la problemática de la pandemia con su documental 'Cartas a distancia', una mirada al momento más crítico de esta, que desde la empatía reflexiona sobre las relaciones humanas y la comunicación en tiempos de crisis.

'La propuesta de este documental es abrazar el tema, hacerlo suyo y sacar otra cosa, tiene que ver con continuar la vida sin olvidar lo que pasó', asegura Rulfo en entrevista con Efe tras su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El director considera que la gran mayoría de las producciones fílmicas a nivel mundial ha hecho 'como si no pasara nada' en cuestión de narrativas.

'Se me hace ridículo, no he visto una sola producción en donde alguien use tapabocas. Hay una que otra película que habló del encierro y hay algunos documentales que se centran en cosas truculentas y en el amarillismo, pero no desde el punto de vista de la gente', asegura.

Rulfo (Ciudad de México, 1964) intentó hacer lo contrario, estaba preparando una película sobre la capital y sus particularidades cuando un día la megalópolis se quedó completamente vacía.

En su andar por la ciudad, se encontró con un grupo de gente que afuera de un hospital leía cartas de los internos a través de un vidrio. Esto debido a que el riesgo de infección de coronavirus hizo imposible la existencia de contacto cercano con los familiares.

Darse cuenta de este fenómeno lo impulsó a mirar desde la empatía el tan trágico suceso histórico que aún hoy en día continúa y en México ha dejado cerca de 300.000 fallecidos, la cuarta cifra más alta del mundo.

'Empezamos una alianza para poder enviar mensajes y la gente comenzaba a buscar esto como un servicio a la comunidad', recuerda Rulfo, hijo de famoso escritor mexicano Juan Rulfo.

El enfermero Jorge Calavera es el protagonista de la historia. A través de él enfermos lograron tener el contacto con sus seres queridos mientras estaban en el hospital a través de cartas, audios y vídeos.

'La película habla de la comunicación, del amor y de las ganas de abrazar y construir un nuevo momento', menciona Rulfo quien se confiesa harto de las mismas historias de polarización y divisiones profesadas por los gobiernos y los medios de comunicación.

'Nada de eso está contribuyendo a la cercanía de la gente y sí a la intolerancia y al miedo. Hay que profesar con lo contrario, nosotros tenemos que dar el primer paso, y ese primer paso es juntar a toda la banda (a todas las personas)', considera.

EL SONIDO DE LA PANDEMIA

El audio del documental juega un papel fundamental en la historia, tanto, que casi se convierte en un personaje que permite experimentar de forma sensorial a qué suena la pandemia.

'El espacio que te rodea tiene algo que contar, en este lugar en el que estamos hay sonidos y un ambiente que también hubo que construirlo para el documental', apunta el director.

Con el diseño sonoro de Martín Hernández ('Amores perros' 2000, 'Birdman', 2014) y la música de Leonardo Heiblum ('Chicuarotes', 2019), 'Cartas a distancia' logra plasmar los sonidos que retratan la delgada línea de la vida y la muerte.

'Es como si el hospital mismo estuviera haciendo la música', relata a Efe Heiblum.

El músico no vio ninguna imagen de las que Jorge Calavera grababa del hospital mientras pensaba en la música. Y haber hecho una práctica así le dio la libertad de experimentar auditivamente y embarcarse en un difícil viaje sonoro.

'Empecé a escuchar cuáles eran los sonidos que me iban a servir para hacer melodías y qué ritmos ya existían dentro del hospital', recuerda.

Tos de personas, gente haciendo ejercicios de diafragma con globos, respiraciones y el sonido de las máquinas son algunas de las cosas que recuperó Leonardo a la hora de hacer la música.

'Fue un viaje virtual al hospital, emocionalmente fue muy intenso', recuerda.

Heiblum también colaboró con el músico estadounidense Philip Glass, quien en tres piezas definió, según Leonardo, la música de la pandemia.

'Hizo música que parece que se está desarrollando y está evolucionando pero que nunca llega a donde tiene que llegar, un poco como el virus y la pandemia. Desde mi lugar yo aporté sonidos que al mismo tiempo significan la vida y la muerte. Estos sonidos de las máquinas que determinan si estás vivo o muerto', apunta.

'Cartas a distancia', formó parte de la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y ahora espera poder llegar a salas nacionales, también cuenta con la investigación periodística de Melissa Del Pozo y la producción de Eduardo Díaz Casanova de Península Films. EFE

