Juan Lebrón: 'Ser el número uno del mundo no me cambió la vida'

Gustavo Borges

México, 28 nov (EFE).- El español Juan Lebrón, número uno del ránking mundial de pádel, aseguró este jueves que ser el mejor jugador del mundo no le cambió la vida, aunque se trata de un sueño hecho realidad.

'Ser el número uno del mundo no me cambió la vida. Es un sueño hecho realidad, estoy disfrutando, pero hay que competir y estamos concentrados; no me cambia nada, sigo siendo la misma persona, trabajando todos los días como si fuera el último, con una familia y todo igual', dijo Lebrón en entrevista a Efe.

Originario de Puerto Santa María, en Cádiz, Lebrón se convirtió la pasada semana en el primer español líder de la lista mundial de pádel al alcanzar junto a su compañero Paco Navarro la final del Open de Sao Paulo, en la que el dúo venció a sus compatriotas Uri Botello y Javier Ruiz.

'Llevo dos o tres años que no miro el ránking, aunque sí supe que al ganar la semifinal iba a ser el número uno. No lo celebré porque faltaba la final y enseguida viajamos a México para el nuevo campeonato', señaló.

Lebrón y Navarro debutarán este jueves en el Open de México, última parada del circuito mundial antes del Máster de Barcelona que cerrará la temporada. Enfrentarán al argentino Martín Di Nenno y al español Javier Garrido en octavos de finales.

Al referirse al nuevo reto, el mejor jugador del mundo, pronosticó sorpresas porque la altura de la Ciudad de México, 2.240 metros sobre el mar causará estragos, además de que hay calor.

El pádel celebra con el Open sus 50 años de existencia luego de haber sido inventado en el puerto de Acapulco; aunque es un deporte con un circuito profesional establecido y millones de seguidores, es inevitable que lo vinculen con el tenis, uno de los deportes en los que basa sus reglas.

'Nunca se me ocurrió jugar tenis, no conozco a Rafa Nadal, pero me encantaría porque es un referente en todos los sentidos. El tenis es un deporte mundial y sus mejores jugadores son como extraterrestres, quién sabe, a lo mejor me equivoqué de deporte, aunque soy feliz en el pádel', reconoció.

Lebrón y su compañero deberán colocarse bien en México y en el Máster para conservar el número uno y escapar del acecho de los argentinos Maximiliano Sánchez y Carlos Gutiérrez y de otras figuras bien colocadas en la lista mundial.

'El objetivo es seguir arriba, este torneo será exigente; Paquito y yo esperamos cerrar fuerte y estamos preparados', añadió.

Al referirse a su compañero, que lo alcanzará en el primer lugar del ránking el próximo lunes, Lebrón reconoció que una de las claves de sus buenas actuaciones es el acople con Navarro.

'Paquito tiene todos los golpes, ha madurado y a mí me enseña en el camino de la maduración. Nos compaginamos bien, estamos encantados de trabajar juntos', aseveró.

Según el español, su filosofía consiste en ir partido por partido para no perder la concentración y no pensar tanto en los números.

'Ahora solo veo competir en México, no veo a largo plazo, estoy preparado para este torneo vamos a tener que currar duro Paquito y yo', concluyó.EFE