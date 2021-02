Juan Miguel Echevarría: 'Siempre voy a por el primer lugar'

Madrid, 24 feb (EFE).- El cubano Juan Miguel Echevarría, ganador del World Indoor Tour en longitud y de la última prueba del circuito este miércoles en Madrid, reconoció que la victoria lograda en la capital española 'fue difícil' porque se 'sentía muy cansado'.

'A pesar de ser la tercera competencia, fue la más difícil. Aquí éramos pocos atletas, no daba tiempo a recuperarse. Era muy rápida la competencia. Me costó un poco. Me sentía muy cansado', dijo a EFE.

Echevarría indicó, tras el salto de 8,14 metros conseguido en Madrid, que va a seguir preparándose 'con la vista en Tokio', donde este verano se disputarán los Juegos Olímpicos.

'Siempre voy a por el primer lugar y espero llegar en óptima forma a Tokio', afirmó. EFE