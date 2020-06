Juan Muro, fisio de élite, avisa del ¨miedo a lesiones en esprints”

Madrid, 11 jun (EFE).- Juan Muro, fisioterapeuta de la selección española y que trata a futbolistas de élite como Marcelo o Benzema, avisó este jueves en una amplia entrevista con la agencia EFE, que una de las preocupaciones de los futbolistas en el regreso a LaLiga después de tres meses de pandemia es “el miedo a las lesiones musculares que se suelen producir en esfuerzos como esprints o cambios de dirección “.

Muro, ex fisio del Real Madrid, alabó la forma de cuidarse de futbolistas veteranos como Joaquín Sánchez (38 años) o Jesús Navas (34), que abren esta noche el regreso de LaLiga tras el parón derivado del coronavirus. “Son futbolistas que conocen su cuerpo, que miden sensaciones, tienen mucho mérito”.

Pregunta: Se inicia LaLiga Santander con un Sevilla FC -Real Betis apasionante. Hay mucho miedo a las lesiones tras el parón, ¿qué tipo de percances pueden producirse como consecuencia de estar tres meses sin entrenar al 100 por 100?.

Respuesta: Las lesiones más frecuentes en el fútbol son las musculares, sobre todo la del bíceps femoral. Creo que esa va a ser la lesión a la que más miedo habrá dentro del fútbol, a pesar de que los deportistas en sus casas hayan hecho otro tipo de deportes, ejercicios de prevención... Pero al final llevan tres meses fuera de los terrenos de juego y creo que sobre todo hay pánico a ese tipo de lesión, sobre todo en esfuerzos como esprints o cambios de dirección; típicos en el fútbol. Es una lesión que ya de por sí en temporada normal da muchos quebraderos de cabeza, y en esta situación todavía aún más.

P: ¿Cuál puede ser el movimiento más peligroso que haga un jugador en el terreno de juego?

R: Sin duda va a ser el esprint, en ese balón largo al que vas con zancada larga... normalmente ahí es el momento clave de poder lesionarte ese músculo. También, otro gesto que no se da muy frecuentemente en el fútbol, es el taconazo, y muchas veces se observa como mecanismo lesional.

Lo que hay que decir, fundamentalmente, es que el gesto típico es el esprint, cambio de dirección, o ese cambio de ir al 70 por 100 y cambiar a meterle un 100 por 100 a una carrera es donde está el momento crítico. Sobre todo, nada más empezar el partido, que el jugador no está muy caliente, o a los minutos finales del partido que, si ha sido muy intenso, el jugador puede sufrir la rotura muscular.

P: Durante este confinamiento se ha producido ‘doping inmobiliario’. Ese perfil de jugador que vive en casa grande con jardín, piscina... aunque no sea lo mismo entrenar ahí que en una Ciudad Deportiva sí es de gran ayuda. ¿Cómo puede influir ese entrenamiento respecto a otro futbolista que vive en pisos, en casas más pequeñas y no en mansiones?.

R: Sin duda que aquellos que tienen casas grandes pueden recrear gestos o entrenamientos específicos parecidos al fútbol, aunque sea sin compañeros. Pueden tener una bicicleta estática de alta gama, una cinta para correr... que sí que puede emular. Luego hay otro tipo de deportistas que no tienen casas tan grandes, y este tipo de deportistas corren más riesgo de padecer una lesión muscular, una lesión tendinosa o una sobrecarga, hay una gran diferencia entre unos y otros.

P: Por sus manos pasan buena parte de los jugadores más importantes del panorama del fútbol como Marcelo, Benzema... integrantes de la selección española de fútbol... Hoy hay dos futbolistas en el Sevilla FC-Real Betis como Jesús Navas y Joaquín ya experimentados y siguen rindiendo a gran nivel. ¿Qué tienen estos futbolistas, en el apartado físico, para seguir aguantando tan veteranos?

R: Son jugadores que se han cuidado mucho y que son grandes conocedores de su cuerpo, que eso es muy importante, que se miden por sensaciones... la experiencia es un grado y ese jugador veterano, competitivo, que ve que cuidándose y haciendo trabajo preventivo con el sueño, alimentación y entrenamiento pueden alargar su vida deportiva.

Son jugadores que leen muy bien el partido, que saben cuando, entre comillas, pueden dosificarse en un partido y eso se nota mucho después de tantos minutos; saben cuando pueden dar el máximo y cómo gestionarse las cargas. La clave es que se conocen mucho y saben gestionarse las cargas de competición.

P: Estos meses de parón han jugado a favor de algunos futbolistas como Luis Suárez, Marco Asensio, Eden Hazard... Estos meses de más que han tenido de recuperación les han venido de lujo porque por lo que nos cuentan es que andan pletóricos en los entrenamientos...

R: Es la contrapartida de todo esto. Cuando se paró la competición había jugadores que estaban en una forma fenomenal y otros que parecía que no iban a llegar esta temporada y han tenido la gran suerte de que ha habido un parón de tres meses que les ha permitido recuperarse de las lesiones que han tenido.

P: Respecto a las dolencias o lesiones, ¿estamos ante una pretemporada o no tiene nada que ver?

R: Yo creo que es diferente, porque aquí se suman otros aspectos que no se dan en pretemporada. Estamos ante una situación nunca vista en la historia, nunca. Un jugador internacional ha tenido en su carrera, como mucho, 20 o 25 días de vacaciones y esta vez han sido tres meses; nunca se han visto en esta situación, además de la incertidumbre.

Se está hablando mucho de que puede ser una especie de pretemporada, está claro que el acondicionamiento físico lo han hecho sus clubes como si así lo fuera, pero hay otros aspectos como los que he citado anteriormente, además de que no haya público o que no haya partidos preparatorios, que hacen que sea algo diferente, que nunca hemos visto y que tendremos la oportunidad hoy con este Sevilla-Betis de ver qué va a suponer todo esto.

P: Siempre se dice que hay jugadores de entrenamiento y jugadores de partido. ¿Hay jugadores que esa presión del público les hace tener un mayor riesgo de lesión muscular?

R: Sin duda. Hay jugadores que con mucho público y con mucha presión van más expuestos y hay un mayor riesgo de lesión. Luego también hay jugadores que les pone, como en los casos de Cristiano Ronaldo o Pedja Mijatovic que les ponía jugar con presión. Habrá futbolistas que se verán ubicados de manera rara en dos sentidos: en que no sufrirán esa presión o que no se verán tan estimulados como un partido normal con público. EFE

Omb-lv