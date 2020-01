Juan Sebastián Verón desea que Maradona 'salve' a Gimnasia del descenso

Buenos Aires, 13 ene (EFE).- Juan Sebastián 'la Brujita' Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, dijo este lunes que desea que Diego Maradona, con quien está peleado, 'salve' del descenso a Gimnasia y Esgrima La Plata, el clásico rival de su club.

'Ojalá que tenga toda la suerte en Gimnasia y que lo salve del descenso, porque para la ciudad es muy importante que se mantenga el clásico”, dijo el exjugador de Estudiantes, Boca Juniors, Parma, Lazio, Sampdoria, Manchester United, Chelsea e Inter.

Maradona y Verón fueron compañeros en Boca Juniors y estuvieron con Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, el primero como seleccionador y el otro como jugador.

En 2016, el campeón del mundo en México 1986 acusó de 'traidor' a 'la Brujita' por cuestiones relacionadas con la dirección de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Poco después se cruzaron en el Estadio Olímpico de Roma en un 'Partido por la paz', discutieron ante las cámaras y desde entonces tuvieron varios enfrentamientos a través de la prensa.

'Las relaciones siempre van a cambiar. Yo siempre voy a respetar al Maradona jugador por lo que me dio en mi adolescencia. Todo lo que dice y hace no me afecta, ni me toca', sostuvo Verón este lunes.

El presidente de Estudiantes también se refirió a Javier Mascherano, reciente fichaje del club, y dijo estar 'contento' de que haya elegido fichar por 'el Pincha'.

'Creo que lo que mejor nos representa es que se sume a los valores que tenemos en el club y todo lo que él expone día a día, porque él tranquilamente podría haber elegido otro equipo, pero vino a Estudiantes”, indicó.

También reveló que su intención es que Mascherano, de 35 años, 'siga vinculado al club cuando se retire'.

'Asegurar que va a ser entrenador es muy difícil. Lo principal es el camino que él quiere hacer; y creo que lo ideal es arrancar de abajo, porque en el crecimiento y en el desarrollo el técnico puede aventurarse a la prueba y el error en una categoría juvenil', concluyó. EFE