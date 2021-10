Juan Sebastián Verón dice que su legado en Estudiantes es ser 'buena persona'

Punta del Este (Uruguay), 8 oct (EFE).- El exfutbolista argentino Juan Sebastián Verón aseguró este viernes en Uruguay que el legado que eligió para dejar en el Estudiantes de La Plata, más allá de ser buen deportista, es el de ser 'buena persona'.

'Suena bastante duro pero el legado que yo elegí dejar en el club, más allá de ser buen deportista, es ser buena persona', dijo el actual vicepresidente del club tetracampeón de la Copa Libertadores.

La 'Bruja' agregó que 'detrás del deportista hay una persona y hay que trabajar' en 'el contenido de esa persona, de no ser solo ese deportista frívolo que se ve en una red social, mostrando lo que tenés o cómo vivís'.

Verón participó en el America Business Forum (ABF), foro de líderes de Latinoamérica que se celebra en el Centro de Convenciones de Punta del Este (sureste de Uruguay) y primer gran evento que acoge el país suramericano desde la declaración de emergencia sanitaria, el 13 de marzo de 2020.

Durante su intervención, resaltó la importancia de trabajar con los jóvenes deportistas para que 'al día siguiente' puedan continuar con eso por lo que el club apostó, que es convertirlos en personas 'cultas, responsables' y capaces de tomar 'buenas decisiones'.

'Yo no tuve ese respaldo... Vengo de una familia hermosa, mi mamá es la que más me acompañaba en la parte deportiva y educativa... Nosotros tenemos un programa en el que acompañamos al deportista sin que ellos se den cuenta. Yo quería jugar al fútbol, no pensaba en otra cosa, yo quería jugar en Estudiantes', contó Verón.

Recordó sus inicios en el deporte, cuando le dijo a su madre que quería dejar los estudios y convertirse en futbolista. 'Ella me corrió con la escoba por la casa', detalló y agregó que luego reflexionó y le dijo que, si abandonaba las clases, debía trabajar.

'Realmente me di cuenta de que era un negocio estudiar', afirmó al rememorar la dureza de levantarse todos los días a las 5 de la madrugada hasta las 3 de la tarde para trabajar en una gomería (taller de neumáticos) antes de irse a los entrenamientos.

Hijo del histórico exfutbolista Juan Ramón Verón, el hoy vicepresidente del Estudiantes aprovechó la ocasión para hablar sobre su progenitor y recordar el orgullo de encontrarse con pedazos de su historia futbolística por todos los países en los que jugó.

Juan Sebastián Verón, uno de los futbolistas más destacados en la historia de Argentina, jugó en diversos equipos como los italianos Lazio e Inter de Milán y los ingleses Chelsea y Manchester United.

La sexta edición del ABF, que fue inaugurada por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, incluye la presencia de personalidades del deporte, como Guillermo Coppola, exmanager del fallecido astro del balompié Diego Armando Maradona; de la economía, como Jacobo Singer, presidente del primer unicornio uruguayo, dLocal; o del espectáculo, como Susana Giménez. EFE

