Juan Toscano se quita la presión para disfrutar su juego en Warriors

Monterrey (México) 15 feb (EFE).- El alero mexicano Juan Toscano, jugador de los Warriors de Golden State de la NBA, señaló este sábado que busca quitarse presión para dar lo mejor de su juego a su equipo en el resto de la temporada.

Toscano, que antes del inicio de temporada fue enviado a la filial de Golden State en Santa Clara, aseguró que no quiere perturbar esta oportunidad con presión extra.

'Existe presión, pero es baloncesto es un juego. A veces pienso que no debo imponerme presión sino disfrutarlo porque no podré jugar toda mi vida a esto y si lo amargo con pensamientos y estrés no me va a funcionar', aseguró a EFE.

Toscano es el quinto mexicano en participar en la NBA, después de Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Jorge Gutiérrez y Gustavo Ayón. Con los Warriors de Golden State, ha participado en dos encuentros con 16.7 minutos y encestado ocho puntos.

'Mis compañeros me aventajan en que suman 50 partidos esta temporada así que me quiero meter rápido en el juego, tener fluidez, que me vea Steve Kerr y le pueda ayudar en lo que necesite', aseveró.

Los Warriors han tenido una campaña perdedora con 12 victorias por 42 derrotas; Toscano busca ayudar para salir del bache y de paso convencer al entrenador de Golden State, Steve Kerr y conseguir la extensión de contrato.

'El equipo ha padecido esta campaña, pero nos entrenamos duro para empezar a ganar. Tengo garantizado el resto de temporada aunque las siguientes no, seguir ahí es mi objetivo, depende de mi', dijo.

Juan Toscano, de 26 años, confía en mantenerse algunos años en la NBA pues comentó que le costó trabajo llegar y hasta creyó que no tendría opciones cuando fue rechazado antes de iniciar la campaña.

'Eso me motiva a trabajar duro, saber que en los campamentos estuve a punto de entrar y me cortaron, para después llamarme, quiere decir que vieron algo positivo en mi pero también es el indicativo de que debo trabajar más fuerte a partir de ahora, no creer que alcancé el éxito', concluyó. EFE