Juanes: 'Bendigo el día que decidí dedicarme a la música'

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 7 nov (EFE).- 'Imagínate, hermano. No sé ni cómo expresarlo...'. Tras dos décadas triunfando en la música, uno pensaría que Juanes está ya preparado para todo, pero el colombiano mostró ante Efe su enorme ilusión, y también sus nervios, por recibir el premio honorífico Persona del Año en los Latin Grammy.

'Me siento muy privilegiado, sinceramente, no me la puedo creer. Es algo muy grande para mí y bendigo el día que decidí dedicarme a la música', argumentó por teléfono.

Juanes, que mañana estrenará el single 'Aurora' de su nuevo disco 'Más futuro que pasado', será el gran protagonista de la gala Persona del Año que se celebrará en Las Vegas (EE.UU.) el 13 de noviembre, un día antes de que se entreguen los Latin Grammy.

Este galardón se entrega anualmente a una gran figura de la música iberoamericana por sus logros artísticos pero también por su labor humanitaria o filantrópica.

En el caso de Juanes, que con 47 años es uno de los más jóvenes en recibir este premio, artistas y amigos como Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Rosalía, Mon Laferte o Fonseca versionarán algunos de los temas más conocidos del homenajeado en una gala íntima en el MGM Grand Convention Center de la ciudad del juego.

'Me siento muy honrado, muy alegre. Desde muy pequeño siempre soñé con hacer música, pero nunca pude dimensionar hasta donde podía llegar con mi carrera', admitió.

'Estoy agradecido con la vida por haber tenido la oportunidad de encontrar con la música una forma de identidad y de expresión: una forma de conectarme con el universo desde la guitarra, desde el canto. No todos los días son buenos días para el artista: subes y bajas, hay momentos alegres y difíciles. Pero al final la pasión y el amor por la música hacen que todo sea posible', defendió.

Juanes añadirá su nombre a una ilustre lista de leyendas que han recibido el galardón Persona del Año, entre los que figuran, por ejemplo, Juan Gabriel, Joan Manuel Serrat, Gloria Estefan, Carlos Santana, Shakira, Vicente Fernández, Julio Iglesias, José José, Caetano Veloso o Marc Anthony.

Además, la carrera del autor de 'La camisa negra' o 'A Dios le pido' ha caminado casi de la mano de los Latin Grammy, que este año celebran su vigésima edición.

Juanes cuenta con 23 gramófonos dorados, solo uno menos que el récord de Residente (Calle 13).

Y su viaje se entiende mejor si, desde este año que recibe el Persona del Año, se echa la vista hasta 2001, cuando en la segunda edición de los Latin Grammy obtuvo el galardón al mejor nuevo artista.

'Son una llave que abrió una puerta de oportunidades para mí', afirmó.

De cara a su gran noche, en una gala donde suelen abundar las sorpresas y momentos emotivos, Juanes confesó unos nervios casi sorprendentes para alguien acostumbrado a enfrentarse a multitudes.

'Es superraro porque, aunque subo al escenario y hago música, no soy una persona especialmente expresiva. ¿Sabes? Me pongo un poco tímido cuando esas cosas pasan', dijo.

'Pero quiero disfrutar, hermano, quiero disfrutar esa noche porque pasa solamente una vez en la vida. Hay que gozarla mucho (...). Mi mamá, mi esposa, mis hijos estarán también. Y qué mejor regalo que mis hijos puedan estar ahí viendo esto...', agregó.

Juanes también opta a tres distinciones en la ceremonia de los Latin Grammy: su tema 'Querer más' optará a grabación y canción del año, mientras que 'La plata' está nominada a grabación del año.

Y en un panorama latino cada vez más competido y repleto de talento emergente, Juanes detalló su secreto, heredado de otra estrella, para seguir en el candelero.

'Juan Luis Guerra me dio un consejo que se quedó muy grabado: 'Siempre escucha a los maestros, pero siempre escucha también a los nuevos artistas. Escucha todo lo que esté pasando: música vieja, música nueva. De todo. Aunque no te guste necesariamente, pero escúchalo'', afirmó.

Juanes no toma este premio como un punto y final sino como un 'estímulo' para continuar y mañana presentará 'Aurora', el primer single del disco 'Más futuro que pasado', que editará el 22 de noviembre y que supone una mirada al folclor desde la música actual.

Por último, el cantante aseguró que, desde el presente, no le aconsejaría nada a ese joven Juanes que empezaba en la música en el año 2000.

'No cambiaría nada: los aciertos y de fracasos que he tenido me han traído hasta acá. Pero sí le diría lo que le digo a mis hijos: cree mucho más en ti y quiérete más', finalizó. EFE