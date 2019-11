Juanes cumple 20 años de carrera mirando al futuro y rompiendo sus esquemas

Alicia Civita

Miami, 20 nov (EFE).- Juanes cumple 20 años de carrera y para celebrarlo publica este viernes su octavo disco de estudio, cuyo título dice mucho: 'Más futuro que pasado'. En este álbum, dice el colombiano en entrevista con Efe en Miami, rompió sus propios moldes y apostó por experimentos musicales y una nueva forma de trabajar.

'Yo siempre trabajé solo, con mi guitarra, solitario en mi proceso creativo, y me sentía bloqueado y sin aire', reconoce el cantautor al recordar cómo comenzó el proceso de producción del disco. Su solución fue cambiar totalmente su método.

Las 14 canciones de 'Más futuro que pasado' tienen productores diferentes, así como colaboraciones inesperadas.

'En mi disco anterior, trabajé algunos temas con (los productores) Mosty y Bullnene y esta vez decidí romper con todo e incorporar a mucha gente más', indica.

Esa mucha gente incluye a Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Rafael Arcaute, Tainy, Luis Salazar, Illy Wonder, DVLP, Sky y Mosty, entre otros.

Además, aporta cinco colaboraciones, algunas inesperadas; con Lalo Ebratt, grabó el vallenato 'La plata'; con Sebastián Yatra hizo 'Bonita' y con Alessia Cara sacó 'Querer mejor'.

'Mía mía', es el único reguetón, en el que colabora con Fuego, mientras que unió su voz y su estilo al de Crudo Means Raw en 'Aurora'.

Sin embargo, el dueto más inesperado es 'Tequila', un trabajo con el joven cantautor regional mexicano Christian Nodal, que es también la canción más fusionada de un álbum lleno de experimentos musicales.

'Es una canción muy especial porque tiene una conexión muy profunda con mi infancia y con el amor que yo tengo por la música popular en general, la colombiana y la mexicana', explica Juanes, quien nació y creció en la ciudad colombiana de Medellín.

'Tequila' es una fusión, es una cumbia rebajada, con arreglos de banda a un ritmo lento, acompañada de la guitarra rockera que forma parte de la identidad de Juanes desde sus inicios. Mientras que la cumbia colombiana tradicional se escucha en 'Mala manera'.

'Yo hice un ejercicio que fue cambiarle el vestido a las canciones, como yo llamo a los estilos musicales. 'Tequila', por ejemplo, si le quitas ese arreglo y le pones un mariachi funciona', dice. Así lo hizo con todas sus composiciones y las que soportaron ese 'cambio de ropa' son las que entraron en el disco.

Le sorprendió la forma en la que sus éxitos se transformaron con los arreglos que le hicieron sus colegas en la serenata que le dieron el miércoles pasado en la cena en la que lo celebraron como Persona del año de los Latin Grammy, en la que Juan Luis Guerra convirtió 'A Dios le pido' en una de sus bachatas y Rosalía hizo suya 'Es por ti'.

'Sentí tanto amor esa noche por mí y mi música que no puedo sino sentirme profundamente agradecido', asegura.

La etiqueta de 'diseñador de canciones' le queda bien y afirma que le gusta no solo porque describe su proceso, sino su esencia. De hecho, no es casualidad que su formación universitaria haya sido en diseño industrial.

Aunque Juanes intentó patear su tablero musical y trabajar de una forma diferente para evitar lo que podría describirse como un encasillamiento, en 'Más futuro que pasado' se sigue sintiendo su esencia.

Tanto los homenajes en los Latin Grammy, donde el primer sencillo del disco, 'Pa'dentro', ganó el premio a mejor vídeo musical, como el nombre del disco lo tienen pensando en el futuro.

A sus 47 años siente que está en la 'mejor etapa de la vida', pero tiene muy claro que cuando sus tres hijos, Luna, Paloma y Dante, se vayan de la casa su base volverá a estar en Colombia.

'Yo creo que todo inmigrante siempre tiene ese sueño de volver', afirmó. 'Yo quiero terminar mis días en Medellín', añadió.

Por ahora se conforma con visitas regulares. La próxima será en las fiestas decembrinas, en las que pasará Navidad en familia y fin de año 'emparrandado'.

Para 2020 se ve nuevamente de gira, llevándole 'Más futuro que presente' a sus fans, pero reveló que la experiencia de los Latin Grammy le había trastocado un poco los planes.

'La idea era dedicarle toda la atención a este disco', señala. 'Pero desde que llegué a casa no he hecho más que escribir música. No puedo parar. Fue una gran inspiración'. EFE