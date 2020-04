Juárez anuncia que ser auxiliar en el New York es una previa para ser técnico

México 15 abr (EFE).- Efraín Juárez, integrante de la selección mexicana campeonato mundial sub'17 del 2007, aseguró este miércoles que ha fichado como auxiliar técnico del New York City de la MLS como una fase previa a convertirse en entrenador.

'Es una oportunidad para crecer en otro ámbito, en el futuro me vislumbro como estratega. New York es un equipo importante en la MLS por el respaldo del grupo financiero City Football Group, dueño de equipos como Manchester City o Melbourne City; formar parte de esa plataforma es importante en mi carrera', aseguró a EFE Efraín Juárez.

Juárez, de 32 años, fue un defensor de buen nivel que comenzó su carrera como una de las figuras principales del equipo mexicano monarca mundial sub'17 y llegó a formar parte de la selección mexicana en el Mundial de Suráfrica 2010.

A nivel de clubes debutó con el América, con el que ganó el Clausura 2009; jugó con el Celtic de Glasgow (Escocia), con el cual la Premier League en el 2012, el Zaragoza, el América, en el que ganó el Clausura 2013 y el Monterrey, el Vancouver Whitecaps canadiense y el Valerenga de noruega.

El año pasado el mexicano fue dirigido en el equipo nórdico por el noruego Ronny Deila, quien al ser firmado como estratega del New York, invitó a Juárez a sumarse a su equipo como auxiliar.

'Nos conocimos en el 2014 por encuentros con amigos. Luego me invitó a formar parte del Valerenga el año pasado y en Navidad recibí una llamada para decirme que era el nuevo técnico del New York City y contaba conmigo. Pensé que como jugador pero me confesó que en su proyecto sería su auxiliar', indicó.

Juárez está en México por el parón de la MLS luego de que Deila le sugirió resguardarse en su país, con menos casos de coronavirus y donde el futbolista retirado tiene a su familia.

Según el zaguero retirado, las últimas semanas fueron de desconcierto en Nueva York al notar una ciudad envuelta en el silencio.

'Llegué en enero a una ciudad bulliciosa, pero a finales de marzo era diferente, como si hubieran apagado todo. No salía de casa más que para ir al súper pero la realidad es que se vaciaron las calles', concluyó.EFE