Jueces peruanos protestan frente al tribunal que ve el caso de Keiko Fujimori

Lima, 26 dic (EFE).- Un grupo de jueces peruanos realizó este jueves un plantón afuera del tribunal en el que se celebró la audiencia inicial de un nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la líder opositora Keiko Fujimori.

Los magistrados, entre los que se encontraba el juez Richard Concepción Carhuancho, quien en octubre del año pasado dictó una primera orden de prisión contra Fujimori, exigieron la homologación de sus sueldos proporcional con el los magistrados supremos.

Al respecto, el decano de jueces especializados de la Corte Superior de Justicia, Manuel Lora Almeida, declaró a periodistas que la ley establece que se les debe incrementar el sueldo cada vez que se hace lo mismo con los supremos.

Los jueces superiores indican que deben recibir el 80 % del sueldo mensual de los magistrados supremos, mientras que los jueces especializados el 62 % y los jueces de paz letrados el 40 %.

Los magistrados manifestaron que en 2018 y 2019 solo se incrementó la remuneración de los jueces supremos que, en el caso del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, asciende actualmente a 46.717 soles mensuales (unos 14.150 dólares), según revelaron medios locales.

Lora precisó que el reclamo de los jueces comenzó hace dos semanas y hasta el momento no han recibido una respuesta, a pesar de que se está afectando muchos procesos pendientes de resolución.

'Existe un efecto colateral. Muchos casos se han afectado pero no es nuestra voluntad no cumplir con nuestras obligaciones, pero no hay otra manera de cómo poder hacer el reclamo', comentó.

La protesta se celebró en el exterior del edificio judicial del centro histórico de Lima donde este jueves comenzó la vista de un nuevo pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía contra Keiko Fujimori en una investigación por presunto lavado de activos.

Al inicio de esa audiencia, el juez Víctor Zúñiga, encargado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Crimen Organizado, expresó su 'absoluto respaldo' a la protesta de los magistrados superiores.

Zúñiga determinó que las audiencias del caso Fujimori se celebrarán el 28 y 30 de diciembre, y el 2 y 3 de enero próximo, por lo que antes de esa última fecha no se conocerá una decisión del magistrado. EFE