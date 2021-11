Juez pospone de nuevo la audiencia por corrupción del opositor mexicano Anaya

Ciudad de México, 8 nov (EFE).- Un juez mexicano pospuso este lunes por tercera vez la audiencia del político opositor Ricardo Anaya, quien se encuentra en Estados Unidos y es acusado por la Fiscalía de haber recibido sobornos de la trama Odebrecht.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a la prensa que la cita se difirió hasta el próximo 31 de enero porque los abogados no tuvieron tiempo de estudiar todas las hojas del expediente.

El juez no detalló si en la próxima audiencia Anaya tendrá que comparecer de forma presencial y pidió a las partes que cierren 'un acuerdo al respecto'.

La audiencia ya había sido pospuesta en agosto y en octubre pasado.

Anaya, excandidato presidencial del conservador Partido Acción Nacional (PAN), salió de México el 5 de julio y se instaló en Nueva York, donde ha denunciado una persecución en su contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, contra quien perdió en las elecciones de 2018.

La Fiscalía lo acusa de haber recibido 6,8 millones de pesos (334.000 dólares) de la trama Odebrecht a cambio de su voto a favor de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Sin embargo, Anaya sostiene que ya no era diputado en la fecha en la que según el Ministerio Público habría recibido el dinero.

El presidente López Obrador pidió este lunes al político opositor 'que regrese, que informe, que aclare su situación'.

'Yo no di la instrucción de que se le castigara o investigara, yo no actúo así. Él argumenta eso pero debería afrontar las cosas y aclarar si recibió dinero', respondió a una entrevista que Anaya dio al The Wall Street Journal en la que denunció que lo están 'procesando por cargos inventados'.

La trama Odebrecht estalló el año pasado en México con la captura en España y posterior extradición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien inculpó a decenas de políticos, incluidos Peña Nieto y Anaya, a cambio de beneficios procesales.

Lozoya entró la semana pasada en prisión preventiva después de que la Fiscalía denunciara ante un juez riesgo de fuga de parte del acusado. EFE

er/mqb/dmt

(foto)