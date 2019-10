Jueza deja libres a hija y odontólogo de excongresista colombiana prófuga

Bogotá, 8 oct (EFE).- La hija y el odontólogo de la excongresista Aída Merlano Rebolledo, quien huyó de prisión el pasado 1 de octubre cuando estaba en una cita odontológica en Bogotá, quedaron este martes en libertad luego de que fueran capturados el pasado viernes por el delito de fuga de presos.

'El juzgado 12 de garantías se abstiene de imponer medida de aseguramiento contra Aída Victoria Merlano Manzaneda y Javier Cely por sus presuntos vínculos con la fuga de la excongresista Aída Merlano Rebolledo', dijo en su cuenta de Twitter el Complejo Judicial de Paloquemao, donde se desarrolló la audiencia.

Según la fuente, 'los dos continuarán en libertad, pero vinculados al proceso judicial'.

Después de finalizar la audiencia, la hija de la excongresista, Aída Victoria Merlano, afirmó: 'Desde el principio de todo esto he tratado de ponerme la cara más dura porque en medio de todo sé que mi mamá tal vez me esté viendo y no quiero que ella se lleve la imagen de que su hija es una débil'.

Entre lágrimas, la joven, de 20 años, agregó: 'creo que cuando el fiscal dijo que nosotros nos estábamos burlando de la justicia era él quien descaradamente se quería burlar de la justicia porque me quiso utilizar y utilizar el dolor de una pobre madre para que se entregara'.

Las autoridades colombianas aseguran que la hija de la excongresista aparece en uno de los videos del día de la fuga en el consultorio en el que la prófuga era atendida por Cely y desde el que escapó de la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En el video quedó registrado que durante las tres horas que duró la cita odontológica entran y salen varias personas, entre ellas el odontólogo, una enfermera, la hija de la política y un menor de edad, que al parecer también es su hijo.

Por lo anterior, Merlano hija fue capturada en Barranquilla el 4 de octubre por el delito de fuga de presos, en cumplimiento de una orden emitida por el juzgado 153 municipal de Bogotá por su presunta participación en el escape de su madre.

Por su parte, Cely, quien es un coronel retirado del Ejército y también era buscado por las autoridades, se entregó en Bogotá el mismo día.

La captura de la joven fue duramente criticada por diferentes sectores de la sociedad colombiana al considerar que la Fiscalía y la Policía se excedieron en el operativo para dar con su paradero tanto por el número de personas que participaron como por la utilización de armas de fuego.

Precisamente, este martes la jueza 12 de control de garantías apoyó las críticas al afirmar que el representante de la Fiscalía en el caso fue 'despacho por despacho tocando las puertas de los jueces a ver cuál avalaba la orden de captura'.

La jueza agregó antes de ordenar la puesta en libertad de los dos capturados: '¿De verdad usted cree, señor fiscal, que esta niña puede obstruir la justicia? ¿Va a tener acceso a manipular qué? ¿De verdad, señor fiscal, usted cree que ellos son un peligro para la comunidad?'.

Al respecto, Merlano hija señaló que la captura fue 'espantosa' porque le 'apuntaron' con un arma y pensó que la habían 'mandado a matar'.

La excongresista fue elegida como senadora para el periodo 2018-2022 pero no asumió el cargo y se fugó del Centro Médico de la Sabana en la capital colombiana.

Merlano fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y su investidura como senadora fue anulada en septiembre del año pasado por el Consejo de Estado por superar los gastos máximos establecidos por la ley para la financiación de las campañas electorales.

Una investigación determinó también que la mujer pagó más de 6.000 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares) en votos en la costa Caribe colombiana para las elecciones legislativas de marzo, hecho por el que había sido capturada y condenada a 15 años de cárcel. EFE